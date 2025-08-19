민주당 부산시당, 지역 공약 이행 특별위원회 구성
입력 2025.08.19 (11:56) 수정 2025.08.19 (15:23)
더불어민주당 부산시당이 부산 지역 공약 이행을 위한 특별위원회를 구성했습니다.
부산시당은 '서울대 10개 만들기 부산특위'를 설치하고 이재용 금정구 지역위원장을 위원장을 선임했다고 밝혔습니다.
또 '에너지 국민주권 특위'에는 최형욱 서구·동구 지역위원장을, '전세사기피해대책특위'에는 탁영일 동래구의회 의장 등을 각각 선임했습니다.
이와 함께 시당 대변인에는 부산시의회 전원석, 반선호 의원을 임명했습니다.
