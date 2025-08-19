외국인 유학생 채용박람회 오늘 벡스코서 개최

동영상 고정 취소

외국인 유학생 채용박람회가 오늘(19일) 벡스코 제2전시장에서 열립니다.



이번 박람회에는 지역 호텔·컨벤션과 무역, 물류, 제조업 분야 등에서 35개 기업이 참여해 유학생 채용에 나섭니다.



특히 이번 박람회에서는 외국인 유학생이 부산 서구나 동구 등 인구 감소 지역에 거주하거나 취업하는 조건으로 발급하는 비자 제도와 연계해 지역에서 장기 체류할 여건을 제공합니다.



