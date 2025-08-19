외국인 유학생 채용박람회 오늘 벡스코서 개최
입력 2025.08.19 (11:57) 수정 2025.08.19 (15:23)
외국인 유학생 채용박람회가 오늘(19일) 벡스코 제2전시장에서 열립니다.
이번 박람회에는 지역 호텔·컨벤션과 무역, 물류, 제조업 분야 등에서 35개 기업이 참여해 유학생 채용에 나섭니다.
특히 이번 박람회에서는 외국인 유학생이 부산 서구나 동구 등 인구 감소 지역에 거주하거나 취업하는 조건으로 발급하는 비자 제도와 연계해 지역에서 장기 체류할 여건을 제공합니다.
