해양진흥공사, 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축

한국해양진흥공사가 해상풍력 핵심 인프라를 지원하는 금융 체계를 마련합니다.



해양진흥공사는 오는 22일 전문가들이 참석하는 간담회를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박과 전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정입니다.



또 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획입니다.



