해양진흥공사, 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축
입력 2025.08.19 (11:57) 수정 2025.08.19 (15:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국해양진흥공사가 해상풍력 핵심 인프라를 지원하는 금융 체계를 마련합니다.
해양진흥공사는 오는 22일 전문가들이 참석하는 간담회를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박과 전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정입니다.
또 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획입니다.
해양진흥공사는 오는 22일 전문가들이 참석하는 간담회를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박과 전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정입니다.
또 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 해양진흥공사, 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축
-
- 입력 2025-08-19 11:57:32
- 수정2025-08-19 15:23:10
한국해양진흥공사가 해상풍력 핵심 인프라를 지원하는 금융 체계를 마련합니다.
해양진흥공사는 오는 22일 전문가들이 참석하는 간담회를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박과 전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정입니다.
또 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획입니다.
해양진흥공사는 오는 22일 전문가들이 참석하는 간담회를 열고 해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박과 전용 항만 생태계 형성을 위한 금융지원 방향을 발표할 예정입니다.
또 수요, 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체를 운영해 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵을 수립할 계획입니다.
-
-
강지아 기자 jia@kbs.co.kr강지아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.