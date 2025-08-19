시설관리공단, 공사장 6곳 특별 안전 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산시설공단이 중대재해를 예방하기 위해 오는 22일까지 공단이 관리하는 공사 현장에 대해 특별 안전 점검을 벌입니다.



점검 대상은 부산추모공원 증축 공사와 스포원파크 야간 경관조명 개선 공사, 태종대유원지 순환도로 보수 공사 등 6곳입니다.



시설공단은 전문 인력을 투입해 안전 계획 수립과 관리자 배치 여부, 추락 방지 조치 등을 집중적으로 점검할 예정입니다.



