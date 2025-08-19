[기후는 말한다] 배추 한 포기 7천 원 넘어…한 달 새 52%↑

동영상 고정 취소

기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.



폭염과 폭우가 이어지면서 배추 한 포기의 소매 가격이 7천 원을 넘었습니다.



한국농수산식품유통공사 집계에 따르면, 어제 기준, 배추 상(上)품의 평균 소매 가격은 7천 62원으로, 지난해 이맘때보다는 9.3%, 지난 달보다는 52%나 올랐습니다.



복숭아도 상(上)품 기준 10개 값이 지난해 이맘때보다 26% 이상 올랐고, 토마토도 1㎏에 5,571원으로 11% 이상 올랐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!