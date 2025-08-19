[기후는 말한다] ‘배출가스 저감장치’ 불법 제조·유통 업체 9곳 적발

동영상 고정 취소

환경부가 인증받지 않은 자동차 배출가스 저감장치를 불법으로 제조, 유통한 업체 9곳과 관계자 16명을 검찰에 송치했습니다.



대기환경보전법 개정 이후 처음으로 전국 단위 수사를 벌여, 불법 저감장치 2만 4천여 개, 약 33억 원 어치를 적발했다고 밝혔습니다.



일부 제품은 온라인 쇼핑몰에서 정품 또는 재생 제품으로 둔갑해 판매된 것으로 드러났습니다.



