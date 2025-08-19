“플랫폼 믿었는데…사고보니 ‘가품’ 주의”

동영상 고정 취소

국내외 온라인 플랫폼에서 가품을 구입한 소비자들 가운데 대부분은 구매 플랫폼을 신뢰하거나 법적인 문제를 인식하지 못하는 것으로 조사됐습니다.



한국소비자원이 국내외 온라인 플랫폼 8개 사의 가품 유통 실태를 조사한 결과, 가품을 구입한 소비자 가운데 정품 여부를 미리 확인하지 않은 240여 명 중 37%는 구매 이유로 온라인 플랫폼을 신뢰해서라고 답했습니다.



또 가품임을 알고도 구입한 소비자의 68%는 가품 유통에 대한 법적인 문제를 인식하지 못한다고 답했습니다.



