질병청, 전국에 ‘말라리아 경보’ 확대 발령

질병관리청이 최근 채집한 말라리아 매개 모기에서 올해 처음으로 삼일열 말라리아 원충이 확인됐다며 오늘 전국으로 말라리아 경보를 확대 발령했습니다.



질병청은 지난 6월 20일 전국에 '말라리아 주의보'를 발령한 이후, 이달 13일에는 인천 강화군, 경기 파주시·연천군 등 8개 지역에 '말라리아 경보'를 발령했습니다.



올해 들어 이달 13일까지 국내 말라리아 환자는 총 373명입니다.



질병청은 "위험지역 주민과 방문자는 야간 활동을 자제하고, 긴 옷을 착용하는 등 예방 수칙을 준수해 달라"고 당부했습니다.



