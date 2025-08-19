뉴스 12

환경부 “연말까지 녹조 종합 대책 마련”

입력 2025.08.19 (12:58) 수정 2025.08.19 (12:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

청도 열차 사고로 작업자 2명 심정지·5명 중경상

청도 열차 사고로 작업자 2명 심정지·5명 중경상
코스피 3,166.98 코스닥 792.85

코스피 3,166.98 코스닥 792.85

다음
환경부가 올해 말까지 녹조 종합 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

김성환 환경부 장관은 오늘 "4대강을 재자연화하고 가축 분뇨 등의 녹조 오염원도 원천 차단하는 등 녹조 문제 해결을 위한 대책을 수립하겠다"고 말했습니다.

환경부는 먼저 실제 취수구의 녹조 상황을 반영할 수 있도록 녹조 문제가 심각한 낙동강 4개 지점을 대상으로 채수 위치를 조정하고, 채취부터 경보 발령이 당일에 이뤄질 수 있도록 '조류경보제'를 개선하기로 했습니다.

올해 하반기부터는 '공기 중 조류독소' 조사에 대해서도 시료 채취 단계부터 정보를 공개하기로 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 환경부 “연말까지 녹조 종합 대책 마련”
    • 입력 2025-08-19 12:58:11
    • 수정2025-08-19 12:59:39
    뉴스 12
환경부가 올해 말까지 녹조 종합 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

김성환 환경부 장관은 오늘 "4대강을 재자연화하고 가축 분뇨 등의 녹조 오염원도 원천 차단하는 등 녹조 문제 해결을 위한 대책을 수립하겠다"고 말했습니다.

환경부는 먼저 실제 취수구의 녹조 상황을 반영할 수 있도록 녹조 문제가 심각한 낙동강 4개 지점을 대상으로 채수 위치를 조정하고, 채취부터 경보 발령이 당일에 이뤄질 수 있도록 '조류경보제'를 개선하기로 했습니다.

올해 하반기부터는 '공기 중 조류독소' 조사에 대해서도 시료 채취 단계부터 정보를 공개하기로 했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여<br>…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.