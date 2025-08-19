뉴스2

청도 열차 사고로 작업자 2명 심정지·5명 중경상

입력 2025.08.19 (14:05) 수정 2025.08.19 (14:15)

오늘 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했습니다.

코레일과 경찰 등에 따르면 이번 사고로 해당 선로 인근 비탈면에서 구조물 육안 점검 등을 하던 코레일 및 외부 업체 소속 작업자 2명이 심정지 상태로 발견됐고 5명이 중경상을 입었습니다.

사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며 사고가 난 구간의 일부 열차 운행은 지연되고 있습니다.

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

