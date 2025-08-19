[월드 플러스] 홍보 사진에 ‘눈 찢기’ 포즈…스와치, 인종차별 논란에 사과

동영상 고정 취소

지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.



스위스의 유명 시계 브랜드 '스와치'가 논란에 휩싸였습니다.



홍보사진에 동양인을 비하하는 의미의 동작을 취한 모델을 등장시킨 건데요.



남성 모델이 두 손으로 양쪽 눈꼬리를 길게 잡아당기고 있죠.



유명 시계회사인 스와치가 최근 중국 공식 홈페이지에 공개한 홍보 이미지인데요.



이 '눈 찢기' 포즈는 서양에서 동양인을 비하할 때 쓰는 대표적인 인종차별 행위로 여겨져 큰 논란이 일고 있습니다.



해당 사진이 확산하면서 소셜미디어에선 거센 비판과 함께 불매 운동 움직임도 일고 있는데요.



이에 스와치 측은 공식 SNS에 사과문을 올리고 문제가 된 광고를 모두 삭제했다고 밝혔습니다.



이렇게 글로벌 브랜드가 인종차별 광고 논란으로 비난받은 사례는 처음이 아닌데요.



2023년 프랑스 패션 브랜드 디올도 눈 찢기 포즈를 취한 여성 모델 사진을 소셜미디어에 올렸다가 전 세계 여론의 뭇매를 받은 적이 있습니다.



