김 총리 “검찰 개혁 흔들림 없어…토론 충분해야”

김민석 국무총리는 더불어민주당이 추진하는 '추석 전 검찰개혁 속도전'과 관련해 수사와 기소 분리 등을 정하는 과정에서 속도 조절이 있을 수 있음을 시사했습니다.



김 총리는 오늘 "모든 개혁과 입법은 정부와 여당 간 조율이 필요하지만, 근본적으로는 국민들의 충분한 이해와 공감을 얻는 것"이라며 이같이 말했습니다.



이어 "검찰 개혁의 필요성과 정부 여당의 실현 의지는 확인됐다"면서 개혁이 흔들림 없이 진행될 거라고 강조하면서도, "정부가 주도하기보단 국회를 중심으로 토론이 충분하게 이뤄져야 한다"고 덧붙였습니다.



