여야, 8월 본회의 일정 합의…여 “한덕수, 처벌해야”, 야 “국정 난맥, 대통령 탓”

여야가 국민의힘 전당대회를 고려해 오는 22일 본회의를 열지 않기로 합의했습니다.



민주당은 방문진법과 노란봉투법 등 쟁점 법안 처리를, 국민의힘은 무제한 토론, 즉 필리버스터로 저지를 예고했습니다.



오대성 기자입니다.



[리포트]



여야 원내대표가 국회의장 주재로 만났습니다.



앞서 협의했던 8월 임시국회 본회의 일정 가운데 국민의힘 전당대회가 예정된 22일은 열지 않는 대신 25일 본회의를 열기로 합의했습니다.



당초 민주당은 21일부터 연속으로 본회의를 열겠다고 예고했었는데 국민의힘의 일정 연기 요청을 받아들인 겁니다.



민주당은 이번 임시국회에서 방송문화진흥회법을 처리한 뒤, 추미애 법사위원장 선임 건, EBS 관련 법안을 처리할 계획입니다.



이어 노조법 개정안, 이른바 노란봉투법과 더 센 상법 개정안 등을 처리한다는 방침인데, 국민의힘은 각 법안에 필리버스터로 맞설 계획입니다.



이런 가운데 민주당은 내란 특검에 피의자 신분으로 소환된 한덕수 전 총리를 향해 헌정 파괴, 민생 외면 총리라고 날을 세웠습니다.



한 전 총리가 국회 내란 규명 국정조사특위에서 계엄 가담을 부인한 건 위증이라며 처벌을 추진하겠다고 밝혔습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 : "내란 공범 전원을 끝까지 추적해서 법과 역사 앞에 반드시 세울 것입니다. 수백 개의 법을 고쳐서라도 완전한 내란 종식을 반드시 이뤄내겠습니다."]



국민의힘은 이재명 정부에 대한 공세 수위를 높였습니다.



강선우 인사 참사와 이춘석 게이트, 조국 사면 등 국정 난맥상 중심엔 대통령이 있다고 지적했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "이재명 대통령이 아직도 대한민국의 대통령이 아니라 더불어민주당의 당 대표인 것으로 혹시 착각하고 있는 거 아닌가.."]



한편, 국민의힘은 오늘 전당대회 전 마지막 당 대표 후보 토론을 진행하고, 내일부터 이틀간 선거인단 투표를 실시합니다.



KBS 뉴스 오대성입니다.



