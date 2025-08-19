뉴스 5

대통령실, ‘체코 원전 불공정 계약 논란’ 조사 지시

입력 2025.08.19 (17:09) 수정 2025.08.19 (17:16)

윤석열 정부 당시 한국수력원자력과 한국전력이 체코 원전을 수주하며 미국과 불리한 계약을 맺었다는 의혹에 대해 대통령실이 진상 파악을 지시했습니다.

대통령실은 오늘 "강훈식 비서실장이 산업통상자원부에 미국 웨스팅하우스와 계약 과정에서 원칙과 절차가 준수됐는지 조사하라고 지시했다"고 밝혔습니다.

지난 1월 한수원과 한전은 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우 웨스팅하우스의 기술 검증을 받아야 한다는 합의문을 체결한 것으로 알려졌습니다.

또 합의문에는 수출 원전 1기당 우리 돈 약 9천억 원 규모의 물품 등 구매 계약을 웨스팅하우스와 맺고, 기술 사용료도 내는 조항이 포함된 것으로 알려졌습니다.

