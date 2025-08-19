[이슈픽] “김치·고추장 사랑해YO”…여배우도 반한 한식 인기에 K-소스도 ‘훨훨’

동영상 고정 취소

할리우드의 탑 배우, 귀네스 팰트롭니다.



최근 그녀가 '한식 요리사'로 이색 변신을 시도했다는데요.



무슨 사연일까요.



마늘과 생강, 간장, 참기름, 고추장을 넣어 양념장을 만듭니다.



손가락으로 콕 찍어 맛도 보죠.



["헤이!"]



'한국식 스테이크'를 굽고, 대미를 장식할 배추김치까지 올리면?



여배우의 한 상이 만들어집니다.



지난달 귀네스가 직접 올린 한식 요리 영상, 조회수 430만 뷰를 기록하며 화제 몰이 중입니다.



[스칼렛 요한슨/배우/지난달/영화 쥬라기월드:새로운 시작 한국 기자간담회 : "정말 한국에 오게 돼서 너무 기뻐요. 다시 오게 돼서 정말 신나요. 오늘 아침에 김치를 7종류나 먹었어요."]



최근 영화 '쥬라기월드' 시리즈로 돌아온 인기배우 스칼렛 요한슨도 김치에 대한 애정을 드러냈죠.



이 밖에도 배우 톰 크루즈, 방송인 킴 카다시안 등이 한식의 맛에 푹 빠졌는데요.



외국인을 사로잡은 한식의 매력은, 발효에서 오는 '건강함' 그리고 각종 재료로 만든 '다채로운 맛'입니다.



이와 더불어, 화로에 다 함께 둘러앉아 고기를 굽고, 쌈을 싸주고, 국을 퍼주는 등 '나눔의 식문화'도 호기심을 자극한단 분석인데요.



한식의 인기와 더불어, k-소스의 인기도 날로 치솟는 중입니다.



[영화 '케이팝 데몬 헌터스' : "매운맛 챌린지!"]



개봉 직후 넷플릭스 글로벌 1위에 오른 '케이팝 데몬 헌터스', 극 중 아이돌 멤버들이 매운맛 소스를 먹는 챌린지를 선보여, 화제가 됐는데요.



덩달아 삼양식품의 소스 매출은 올해 1분기 84% 급증하며, 소스 전문 기업 인수까지 넘보고 있습니다.



그런가 하면, 대상 '오푸드'는 외국인을 겨냥해 케첩 같은 질감의 고추장을 출시했고요.



동원홈푸드 '비비드키친'은 김치를 소스에 접목해, 미국, 호주 등 5개 국가에 진출했습니다.



관세청에 따르면 지난해 불닭·고추장· 불고기소스 등 한식 소스류 수출액은 '5천5백억 원'을 넘어서면서, 역대 최대 실적을 달성했습니다.



대형 프랜차이즈도 한식에 러브콜을 보냈죠.



인도 맥도날드는 고추장을 활용한 7종의 메뉴를 현지에 출시했고, 타이완에서는 불고기버거와 김치버거 레시피를 한국에서 전수받았는데요.



매콤한 '한국의 맛'이 세계를 사로잡고 있습니다.



구성:오수민/자료조사:이지원/영상편집:이상미



