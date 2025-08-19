내란 특검팀, 한덕수 전 총리 오늘 2차 소환

동영상 고정 취소

내란 특검팀이 오늘(19일) 한덕수 전 국무총리를 2차 소환해 조사하고 있습니다.



한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄에 가담, 또는 방조했다는 의혹을 받고 있습니다.



한 전 총리는 지난달(7월) 2일, 소환 조사 이후 약 50일 만에 피의자 신분으로 특검에 재소환됐습니다.



특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 절차에 관여했고, 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성한 걸로 보고 있습니다.



한 전 총리는 진술 거부는 없이 조사에 응하고 있는 걸로 전해졌습니다.



특검팀은 조사가 끝나면 한 전 총리에 대한 구속영장 청구 여부를 검토할 계획입니다.



