저수율 ‘사상 최저’ 강릉…시 전역 계량기 50% 잠근다

강릉은 극심한 가뭄에 초유의 물 부족 사태를 겪고 있는데요,



내일부터 대부분 지역에 수도계량기를 50% 잠그는 제한 급수를 실시하기로 했습니다.



당분간 비 예보가 없는 데다 폭염도 잦아들지 않아 주민 불편이 계속될 걸로 우려됩니다.



노지영 기자가 취재했습니다.



[리포트]



강원도 강릉 지역 최대 상수원인 오봉저수지.



극심한 가뭄으로 바닥을 드러냈고, 바짝 마른 땅에는 잡풀까지 무성하게 자랐습니다.



저수율은 21.8%, 역대 최저치로 떨어졌습니다.



6개월간 누적 강수량은 평년의 절반 수준, 올여름 비다운 비도 없었습니다.



다음 달까지 뚜렷한 비 예보도 없는 상태입니다.



지금 이대로라면 앞으로 25일간 물을 쓸 수 있습니다.



강릉 시내 공중화장실 10여 곳은 물 부족으로 이미 폐쇄됐습니다.



피서객이 많이 찾는 해변 화장실에도 폐쇄 예정 안내문이 나붙었습니다.



[성순철/강릉시 교동 : "(사람들이) 문 당겨보고 가요. 우리들은 집이 가까우니까 집에 가서 볼일 보고 오고 그래요."]



상황이 악화되자 강릉시가 급기야 제한 급수 카드를 꺼내 들었습니다.



내일부터 강릉 지역 수도 계량기 용량을 50% 잠그는 강제 조치에 들어가기로 한 겁니다.



이번 조치로 물 부족이 발생한 곳엔 먹는 샘물을 공급하기로 했습니다.



강릉시는 이미 행정안전부 등에서 지원받은 먹는 샘물 8만 8천여 병을 비축해 둔 상탭니다.



공중화장실 160여 곳은 상황에 따라 폐쇄를 검토합니다.



[김홍규/강릉시장 : "이 상태가 지속될 경우 일주일 내에 오봉 저수지 저수율이 10%대까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 이는 오봉댐 조성 이후 단 한 번도 겪어보지 못한 (사태입니다.)"]



강릉시는 가뭄이 해소되지 않으면 수도 계량기를 75%까지 잠그는 추가 조치에 들어가기로 해 시민 불편이 우려됩니다.



KBS 뉴스 노지영입니다.



