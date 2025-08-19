침략 근거이자 강제동원 역사…활용 고민해야
입력 2025.08.19 (19:19) 수정 2025.08.19 (20:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
일본 군사시설은 침략의 근거지이자 강제동원의 아픔이 담긴 곳이라는 점에서 정확한 실태 파악과 보존·관리 방안이 필요하다는 지적입니다.
광복 80주년 기획보도.
마지막 순서로 일본 군사시설의 활용 방안을 이성각 기자가 보도합니다.
[리포트]
태평양전쟁 말기 군용비행장이 있던 무안군 현경면.
몇년 전까지 밭에 남아 있던 비행기 격납고는 땅 소유주가 바뀌면서 완전 철거됐습니다.
[조기석/무안군 문화유산해설사 : "넓이가 15미터 정도 됐고요. 옆으로도 밭이 있었어요. 그렇게 (격납고가) 있었는데 흔적도 없이 사라져 버렸어요."]
도로 건너편에 남아있는 반쯤 부서진 격납고는 입구 가득 토사가 쌓여 있고 안쪽에는 농자재가 어지럽게 놓여있습니다.
격납고 윗부분에 구멍을 내 환기구를 내거나 문을 달아 창고로 쓴 곳도 있습니다.
격납고나 콘크리트 진지인 토치카 등 일본 군사시설들은 사유지에 있다보니 문화재 지정 추진 자체가 어렵습니다.
[무안군 관계자 : "아무래도 사유시설이니까 협조 요청이라든지 소유자 동의서를 구하는데 대부분 국가등록 문화재 지정에 좀 부정적인 입장이어서 (어려움이 있습니다)."]
무안을 비롯해 전남 서남해안과 섬지역에 집중적으로 진지를 구축한 게 일본군 문서로도 확인되지만, 지자체의 무관심 속에 하나둘 사라져가고 있습니다.
일본 해군항공기지의 폭탄고로 쓰여던 광주 벽진동의 지하시설, 연료를 보관하던 중앙공원 부근 지하시설도 사실상 방치 상탭니다.
옛 505 보안부대 내 지하시설도 침수와 토사가 쌓이면서 중간 통로가 거의 막혔습니다.
["교수님, 불 켜주세요."]
전남 서남해안과 광주 항공기지 관련한 군사시설 대부분이 강제동원 현장이라는 점에서도 활용 방안을 고민해야 합니다.
[이국언/일제강제동원시민모임 이사장 : "(일본 군사시설은) 일본의 침략 사실을 들춰낼 수 있는 유력한 증거이자 또 가해의 역사를 비춰주는 거울과도 같은 것인데, 우리가 이렇게 방치하고 무심하게 넘길 일은 아니라고 생각합니다."]
산재해 있는 일본 군사시설에 대한 실태조사를 시작으로 관리와 활용을 본격적으로 고민해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.
KBS 뉴스 이성각입니다.
일본 군사시설은 침략의 근거지이자 강제동원의 아픔이 담긴 곳이라는 점에서 정확한 실태 파악과 보존·관리 방안이 필요하다는 지적입니다.
광복 80주년 기획보도.
마지막 순서로 일본 군사시설의 활용 방안을 이성각 기자가 보도합니다.
[리포트]
태평양전쟁 말기 군용비행장이 있던 무안군 현경면.
몇년 전까지 밭에 남아 있던 비행기 격납고는 땅 소유주가 바뀌면서 완전 철거됐습니다.
[조기석/무안군 문화유산해설사 : "넓이가 15미터 정도 됐고요. 옆으로도 밭이 있었어요. 그렇게 (격납고가) 있었는데 흔적도 없이 사라져 버렸어요."]
도로 건너편에 남아있는 반쯤 부서진 격납고는 입구 가득 토사가 쌓여 있고 안쪽에는 농자재가 어지럽게 놓여있습니다.
격납고 윗부분에 구멍을 내 환기구를 내거나 문을 달아 창고로 쓴 곳도 있습니다.
격납고나 콘크리트 진지인 토치카 등 일본 군사시설들은 사유지에 있다보니 문화재 지정 추진 자체가 어렵습니다.
[무안군 관계자 : "아무래도 사유시설이니까 협조 요청이라든지 소유자 동의서를 구하는데 대부분 국가등록 문화재 지정에 좀 부정적인 입장이어서 (어려움이 있습니다)."]
무안을 비롯해 전남 서남해안과 섬지역에 집중적으로 진지를 구축한 게 일본군 문서로도 확인되지만, 지자체의 무관심 속에 하나둘 사라져가고 있습니다.
일본 해군항공기지의 폭탄고로 쓰여던 광주 벽진동의 지하시설, 연료를 보관하던 중앙공원 부근 지하시설도 사실상 방치 상탭니다.
옛 505 보안부대 내 지하시설도 침수와 토사가 쌓이면서 중간 통로가 거의 막혔습니다.
["교수님, 불 켜주세요."]
전남 서남해안과 광주 항공기지 관련한 군사시설 대부분이 강제동원 현장이라는 점에서도 활용 방안을 고민해야 합니다.
[이국언/일제강제동원시민모임 이사장 : "(일본 군사시설은) 일본의 침략 사실을 들춰낼 수 있는 유력한 증거이자 또 가해의 역사를 비춰주는 거울과도 같은 것인데, 우리가 이렇게 방치하고 무심하게 넘길 일은 아니라고 생각합니다."]
산재해 있는 일본 군사시설에 대한 실태조사를 시작으로 관리와 활용을 본격적으로 고민해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.
KBS 뉴스 이성각입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 침략 근거이자 강제동원 역사…활용 고민해야
-
- 입력 2025-08-19 19:19:39
- 수정2025-08-19 20:09:59
[앵커]
일본 군사시설은 침략의 근거지이자 강제동원의 아픔이 담긴 곳이라는 점에서 정확한 실태 파악과 보존·관리 방안이 필요하다는 지적입니다.
광복 80주년 기획보도.
마지막 순서로 일본 군사시설의 활용 방안을 이성각 기자가 보도합니다.
[리포트]
태평양전쟁 말기 군용비행장이 있던 무안군 현경면.
몇년 전까지 밭에 남아 있던 비행기 격납고는 땅 소유주가 바뀌면서 완전 철거됐습니다.
[조기석/무안군 문화유산해설사 : "넓이가 15미터 정도 됐고요. 옆으로도 밭이 있었어요. 그렇게 (격납고가) 있었는데 흔적도 없이 사라져 버렸어요."]
도로 건너편에 남아있는 반쯤 부서진 격납고는 입구 가득 토사가 쌓여 있고 안쪽에는 농자재가 어지럽게 놓여있습니다.
격납고 윗부분에 구멍을 내 환기구를 내거나 문을 달아 창고로 쓴 곳도 있습니다.
격납고나 콘크리트 진지인 토치카 등 일본 군사시설들은 사유지에 있다보니 문화재 지정 추진 자체가 어렵습니다.
[무안군 관계자 : "아무래도 사유시설이니까 협조 요청이라든지 소유자 동의서를 구하는데 대부분 국가등록 문화재 지정에 좀 부정적인 입장이어서 (어려움이 있습니다)."]
무안을 비롯해 전남 서남해안과 섬지역에 집중적으로 진지를 구축한 게 일본군 문서로도 확인되지만, 지자체의 무관심 속에 하나둘 사라져가고 있습니다.
일본 해군항공기지의 폭탄고로 쓰여던 광주 벽진동의 지하시설, 연료를 보관하던 중앙공원 부근 지하시설도 사실상 방치 상탭니다.
옛 505 보안부대 내 지하시설도 침수와 토사가 쌓이면서 중간 통로가 거의 막혔습니다.
["교수님, 불 켜주세요."]
전남 서남해안과 광주 항공기지 관련한 군사시설 대부분이 강제동원 현장이라는 점에서도 활용 방안을 고민해야 합니다.
[이국언/일제강제동원시민모임 이사장 : "(일본 군사시설은) 일본의 침략 사실을 들춰낼 수 있는 유력한 증거이자 또 가해의 역사를 비춰주는 거울과도 같은 것인데, 우리가 이렇게 방치하고 무심하게 넘길 일은 아니라고 생각합니다."]
산재해 있는 일본 군사시설에 대한 실태조사를 시작으로 관리와 활용을 본격적으로 고민해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.
KBS 뉴스 이성각입니다.
일본 군사시설은 침략의 근거지이자 강제동원의 아픔이 담긴 곳이라는 점에서 정확한 실태 파악과 보존·관리 방안이 필요하다는 지적입니다.
광복 80주년 기획보도.
마지막 순서로 일본 군사시설의 활용 방안을 이성각 기자가 보도합니다.
[리포트]
태평양전쟁 말기 군용비행장이 있던 무안군 현경면.
몇년 전까지 밭에 남아 있던 비행기 격납고는 땅 소유주가 바뀌면서 완전 철거됐습니다.
[조기석/무안군 문화유산해설사 : "넓이가 15미터 정도 됐고요. 옆으로도 밭이 있었어요. 그렇게 (격납고가) 있었는데 흔적도 없이 사라져 버렸어요."]
도로 건너편에 남아있는 반쯤 부서진 격납고는 입구 가득 토사가 쌓여 있고 안쪽에는 농자재가 어지럽게 놓여있습니다.
격납고 윗부분에 구멍을 내 환기구를 내거나 문을 달아 창고로 쓴 곳도 있습니다.
격납고나 콘크리트 진지인 토치카 등 일본 군사시설들은 사유지에 있다보니 문화재 지정 추진 자체가 어렵습니다.
[무안군 관계자 : "아무래도 사유시설이니까 협조 요청이라든지 소유자 동의서를 구하는데 대부분 국가등록 문화재 지정에 좀 부정적인 입장이어서 (어려움이 있습니다)."]
무안을 비롯해 전남 서남해안과 섬지역에 집중적으로 진지를 구축한 게 일본군 문서로도 확인되지만, 지자체의 무관심 속에 하나둘 사라져가고 있습니다.
일본 해군항공기지의 폭탄고로 쓰여던 광주 벽진동의 지하시설, 연료를 보관하던 중앙공원 부근 지하시설도 사실상 방치 상탭니다.
옛 505 보안부대 내 지하시설도 침수와 토사가 쌓이면서 중간 통로가 거의 막혔습니다.
["교수님, 불 켜주세요."]
전남 서남해안과 광주 항공기지 관련한 군사시설 대부분이 강제동원 현장이라는 점에서도 활용 방안을 고민해야 합니다.
[이국언/일제강제동원시민모임 이사장 : "(일본 군사시설은) 일본의 침략 사실을 들춰낼 수 있는 유력한 증거이자 또 가해의 역사를 비춰주는 거울과도 같은 것인데, 우리가 이렇게 방치하고 무심하게 넘길 일은 아니라고 생각합니다."]
산재해 있는 일본 군사시설에 대한 실태조사를 시작으로 관리와 활용을 본격적으로 고민해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.
KBS 뉴스 이성각입니다.
-
-
이성각 기자 drill@kbs.co.kr이성각 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.