“‘제2의 김형석’ 막을 것”…확산하는 사퇴 여론

광복절 기념사 논란을 빚은 독립기념관장이 자리에서 물러나야 한다는 요구가 연일 이어지고 있습니다.



민주당이 관장 해임이 가능하도록 관련법 개정에 나선 가운데 독립기념관 내부에서도 비판의 목소리가 터져나왔습니다.



백상현 기자입니다.



[리포트]



광복절 기념사에서 '광복은 연합국의 선물' 발언으로 논란의 중심에 선 김형석 독립기념관장.



윤봉길 의사가 의거에 나서면서 두 아들에게 투사가 되라는 내용의 유서를 남겼지만, 앞뒤를 자른 문맥만 인용해 '두 아들이 과학자가 되길 원했다'며 윤 의사의 뜻을 곡해했다는 비판도 받고 있습니다.



[김형석/독립기념관장/지난 15일 : "두 아들에게는 반듯하게 자라서 국가와 세계를 위해서 기여하는 훌륭한 과학자가 되기를 소망한 것이었습니다."]



김 관장을 파면해야 한다는 각계 요구가 이어지고 있지만 자진사퇴가 아니면 공공기관장 자리를 물러나게 할 뾰족한 방법은 없습니다.



연일 김 관장의 거취를 압박하고 있는 더불어민주당은 '제2의 김형석'을 막기 위한 법적 장치를 마련하겠다고 밝혔습니다.



지난해 12월 발의된 개정안은 직무수행에 문제가 있는 경우 국가보훈부 장관이 대통령에게 관장 해임을 요청할 수 있도록 돼 있습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 : "매국노의 쉼터로 전락한 독립기념관을 순국선열의 희생과 독립 정신을 지키는 정상적인 기관으로 다시 세우겠습니다."]



독립기념관 노조까지 나서 김 관장의 기념사가 "친일·식민사관을 정당화할 위험이 있다"며 대국민 사과를 촉구하는 등 비판은 전방위로 확산하고 있습니다.



[김영우/윤봉길 평화연구소장 : "그 시대(일제강점기)에 대한 인식이 굉장히 부족한 것 같아요. (독립운동의) 결연한 의지를 굉장히 폄훼시키고 떨어뜨리는 해석이죠."]



하지만 김 관장은 언론이 자신의 발언 일부만 발췌해 왜곡 보도했다며 화살을 돌린 뒤 거취에 대해서는 입장을 밝히지 않고 있습니다.



KBS 뉴스 백상현입니다.



촬영기자:강욱현



