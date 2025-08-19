한화 장애인석 불법 전용…KBO는 나 몰라라?

동영상 고정 취소

프로야구 한화이글스가 장애인석 불법 전용 사태에 대해 공식 사과문을 발표했습니다.



보건복지부까지 나서 다른 경기장의 장애인 운영 실태를 들여다보는 등 파장이 커지고 있지만, 어찌 된 일인지 리그 운영 주체인 한국야구위원회, KBO는 모르쇠로 일관하고 있어 팬들의 비판을 사고 있습니다.



김예은 기자입니다.



장애인석 불법 전용으로 형사 고발 위기에 처한 한화이글스가 결국 공식 사과문을 발표했습니다.



한화는 "불편을 겪은 장애인과, 모든 팬에게 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



또 부당 수익 이상을 투자해 장애인들의 예매 환경과 시설을 개선하겠다며 고개를 숙였습니다.



하지만 논란은 가라앉지 않고, 이번엔 리그 운영 주체인 한국야구위원회인, KBO로 향하고 있습니다.



프로야구 팬 단체는 성명을 내고 "KBO는 관람객을 차별한 구단을 조사하고 제재해야 한다"며 리그 차원의 정책과 제도 마련을 요구했습니다.



[크보팬 인권윤리감시단 활동가 : "KBO가 책임감을 갖고 리그를 전체적으로 운영·관리할 필요가 있다고 생각하고, 사과나 입장 표명 같은 게 있어야…."]



지난달 KBO 주최로 열린 올스타전에서도 장애인석은 특별석으로 판매됐습니다.



보건복지부까지 나서 다른 구단의 장애인석 운용 실태까지 전수 조사를 검토하고 있는 상황이지만, KBO는 한화 구단을 제재하기는커녕 관련 조사도 나서지 않는 등 소극적 태도를 보이고 있습니다.



KBO 규정상 장애인석 불법 전용 문제로 리그 소속 구단을 제재하거나 부당 수익을 환수할 수 있는 마땅한 근거가 없다는 겁니다.



프로야구 천만 관중 시대가 열리고 흥행몰이를 이어가고 있지만, 주머니 불리기에만 급급한 KBO와 한화 구단의 모습은 큰 아쉬움을 남기고 있습니다.



KBS 뉴스 김예은입니다.



촬영기자:안성복



