[건강 쏙! 쏙!] ‘뱃속 불안 장애’ 과민성대장증후군…증상 개선·관리법은?

동영상 고정 취소

[앵커]



건강 쏙쏙 시간입니다.



현대인에게 흔하게 나타나는 만성 기능성 위장관 질환, 바로 과민성대장증후군입니다.



전 세계 인구의 20% 정도가 경험할 정도로 흔하고 국내에서도 연간 150만 명 안팎의 환자가 나오고 있는데요,



완치는 어렵지만 증상은 조절할 수 있는 과민성대장증후군, 어떻게 관리하면 좋을지 자세히 알아봅니다.



[리포트]



조금만 긴장하거나 스트레스를 받으면 배가 사르르 아프고 잦은 변비와 설사 등으로 고통받는 분들 있으시죠.



이런 증상은 삶의 질을 크게 떨어뜨리고 이로 인한 스트레스가 증상을 더 심하게 만드는데요,



현대인의 골칫거리, 과민성대장증후군은 어떤 병일까요?



과민성대장증후군은 대장에 이상은 없지만 복통이나 설사, 변비 같은 증상이 반복적으로 나타나는 기능성 위장관 질환입니다.



스트레스나 장내 환경, 식습관, 장운동 이상 등 원인이 복합적이고 증상도 환자마다 다르게 나타납니다.



과민성대장증후군은 특히 사회활동이 활발한 20대에서 40대 사이 연령층에서 흔히 발생하는데요,



만성 스트레스나 수면 부족, 불규칙한 생활 습관 역시 과민성대장증후군에 직접적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다.



과민성대장증후군은 대장내시경 검사로도 특별한 이상이 발견되지 않는 경우가 많고 대장 자체에서는 원인을 찾을 수 없는 기능 문제여서 치료가 쉽지 않다고 알려져 있습니다.



치료는 배변 양상과 빈도에 따라 적절한 약물을 사용하게 되는데요.



전문가들은 약에 의존하기보다 올바른 식습관과 스트레스 관리, 심리적 안정을 위해 노력하는 게 좋다고 조언합니다.



완치보다는 증상 개선에 목표를 두고 치료해야 하는 과민성대장증후군.



혹시, 잘못 알고 있는 오해는 없을까요,



평상시 어떤 점을 주의하면 좋을까요.



과민성대장증후군의 이모저모.



자세히 알아봅니다.



[앵커]



네, 이번에는 인구보건복지협회 전북지회 가족보건의원 유송이 원장과 함께 과민성대장증후군에 대해 좀 더 자세히 알아봅니다.



어서 오세요.



원장님, 설사와 복통이 반복된다면 과민성대장증후군일까요,



대장암이나 크론병과 같은 다른 질환과는 어떻게 구분할 수 있는지요.



[답변]



과민성대장증후군은 배제질환이기 때문에 대장내시경 검사를 통해 크론병이나 대장암같은 질환은 아닌지 확인이 필요합니다.



과민대장증후군은 로마 기준에 따라, 복통이나 복부 불편감이 적어도 6개월 이상 지속되며, 최근 3개월 동안 한 주에 적어도 하루 이상 복통이 있으며, 배변과 관련된 증상인 배변과 관련된 복통, 배변 횟수의 변화, 대변형태의 변화 중 2가지 이상을 동반하는 경우 진단내릴 수 있습니다.



[앵커]



과민성대장증후군의 원인은 복합적이라고 들었습니다.



가장 크게 영향을 미치는 것은 무엇일까요?



[답변]



과민성대장증후군의 가장 큰 원인은 스트레스, 불안, 우울 같은 심리적 요인들입니다.



우리 장과 뇌는 신경과 호르몬으로 연결되어 있는데, 이 소통이 원활하지 않으면 장 운동이 불규칙해지고 작은 자극에도 통증을 크게 느끼게 되어 설사, 변비, 복통 같은 증상이 반복되게 됩니다.



또한, 음식이나 장내 세균 불균형, 호르몬 변화 등이 추가 요인으로 작용하게 됩니다.



[앵커]



과민성대장증후군은 완치가 어렵다고 들었습니다.



치료는 어떻게 이뤄지나요?



[답변]



과민성대장증후군은 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 만성질환이라 증상 조절을 목표로 삼고 규칙적인 식사, 충분한 수면, 스트레스 관리, 운동 같은 생활습관 교정과 더불어 증상에 따라 환자에게 맞는 약물치료, 필요시 심리치료도 고려할 수 있습니다.



[앵커]



과민성대장증후군은 일상 생활에 지장을 주는 만성질환인데요.



평소 주의해야 할 점이 있을까요?



[답변]



첫 번째는 음식 관리입니다.



맵거나 기름진 자극적인 음식, 녹차나 커피 같은 카페인 든 음료 및 우유, 콩, 사과 같은 발효 잘 되는 음식은 증상이 심할 경우 일시적으로 피하는 것이 좋습니다.



두 번째는 생활습관 관리입니다.



규칙적인 식사와 수면 유지 및 과식, 야식은 피하고 가벼운 운동으로 장 운동을 안정시키는 것이 중요합니다.



세 번째는 스트레스 관리입니다.



스트레스가 증상을 악화시키므로 명상, 취미활동 등을 통해 조절하는 것이 좋습니다.



[앵커]



과민성대장증후군에 대한 과도한 우려나 오해도 많다고요.



바로 잡아 주신다면요?



[답변]



과민대장증후군에 대해 흔히 있는 오해가 두가지 있는데, 대장암으로 발전한다는 말은 사실이 아닙니다.



과민성대장증후군은 장에 구조적인 손상이 없는 기능성 질환으로, 대장암의 위험을 높이지 않습니다.



특효약이 있다는 오해도 있는데 현재 완치 약은 없고 환자마다 증상이 다르기 때문에 식습관과 생활습관을 조절하고, 복통, 설사, 변비같은 증상에 맞는 약을 쓰는 방식으로 다스리며 조절하는 질환입니다.



[앵커]



네, 여기까지 듣겠습니다.



나와 주셔서 감사합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!