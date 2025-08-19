순창 양지천 꽃길 가을꽃 만개 앞둬 ‘눈길’

동영상 고정 취소

순창 양지천 일대 가을꽃이 만개를 앞두고 있습니다.



군산시가 대표 축제인 짬뽕페스티벌에 참여할 업체를 모집합니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



순창군이 수변 종합 개발 사업으로 가꾼 양지천 일대에 황화코스모스와 버들마편초 등 가을꽃이 피고 있어 관광객들의 발길이 이어지고 있습니다.



양지천 꽃길은 산책로를 정비하고 편의시설을 조성한 데 이어, 음악분수대를 설치하는 등 공원화 사업을 추진하고 있습니다.



[도광택/순창군 경제산업국장 : "양지천은 계절마다 색다른 꽃으로 매력을 보여주며 순창의 대표적인 관광명소로 자리매김하고 있습니다."]



군산시가 올해 짬뽕페스티벌에 참여할 업체를 모집합니다.



중식당 10개 팀과 체험 프로그램 업체 2개 팀으로, 참여를 희망하면 오는 29일까지 군산시에 방문하거나 이메일로 접수하면 됩니다.



군산 짬뽕페스티벌은 오는 10월 9일부터 나흘 동안 열립니다.



[유승희/군산시 미식관광계장 : "짬뽕이라는 음식이 가진 특별한 매력을 바탕으로 지역 사회와 함께 성장하는 지속 가능한 축제로…."]



고창문화관광재단이 9월 한 달 동안 체류형 관광객에게 경비를 지원합니다.



유명 포털에 여행 일정을 공유하고 고창지역 관광지와 식당에 방문하거나 숙박한 내용을 SNS 등에 공유하면 10만 원까지 경비를 줍니다.



자세한 내용은 고창문화관광재단에 문의하면 됩니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:정영주



