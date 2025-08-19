뉴스7(광주)

[간추린 단신] 광주시의회 “소각장 문제, 주민 소통 강화해야” 외

입력 2025.08.19 (19:31) 수정 2025.08.19 (19:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 전남] 김영록 지사 “전남 국립의대, 정부 방침과 부합” 외

[여기는 전남] 김영록 지사 “전남 국립의대, 정부 방침과 부합” 외
[날씨] 광주·전남 한여름 무더위 계속…안개·소나기 주의

[날씨] 광주·전남 한여름 무더위 계속…안개·소나기 주의

다음
광주시의회는 새 소각장인 자원회수시설의 입지 선정 문제를 해결하기 위해 광주시가 소통을 강화할 것을 촉구했습니다.

광주시의회 환경복지위원회는 입장문을 통해 위장전입 논란과 주민 피해 우려를 넘어서기 위해서는 입지선정위원회의 평가 과정을 전면 공개하는 등 투명성을 확보해야한다고 강조했습니다.

또 시장이나 부시장이 직접 주민들과 소통하며 소각장 운영 계획을 구체적으로 설명할 것을 주문했습니다.

광주시교육청, 모레부터 수능 원서 접수

광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.

광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.

올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.

광주FC 아사니, ‘이란 에스테그랄’ 이적

광주FC 공격수 아사니가 이란의 에스테그랄로 이적합니다.

광주FC는 아사니가 12월 31일까지 광주와 계약을 체결했지만 축구 선수의 이적 자유를 보장하는 '보스만' 룰을 이용해 에스테그랄로 완전히 이적한다고 밝혔습니다.

이적료는 백만 달러에 이릅니다.

2023년 광주에 입단한 아사니는 팀을 아시아 챔피언스리그 엘리트 8강에 진출시켰고, 올 시즌에도 21경기에서 8골 2도움을 기록했습니다.

세계양궁선수권대회 성공 개최 SNS 이벤트

광주 2025 현대세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 대회 성공 개최를 위한 응원 이벤트가 열립니다.

공식 누리집에서는 다음달 5일 대회 개막일까지 남은 일수를 활용한 응원 댓글을 작성하면 추첨을 거쳐 사은품을 증정합니다.

대회 공식 사회관계망서비스에서는 계정을 팔로우한 뒤 양궁 국가대표 선수 응원 영상 게시물을 공유하면 추첨을 통해 식음료 쿠폰을 제공합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [간추린 단신] 광주시의회 “소각장 문제, 주민 소통 강화해야” 외
    • 입력 2025-08-19 19:31:07
    • 수정2025-08-19 19:39:52
    뉴스7(광주)
광주시의회는 새 소각장인 자원회수시설의 입지 선정 문제를 해결하기 위해 광주시가 소통을 강화할 것을 촉구했습니다.

광주시의회 환경복지위원회는 입장문을 통해 위장전입 논란과 주민 피해 우려를 넘어서기 위해서는 입지선정위원회의 평가 과정을 전면 공개하는 등 투명성을 확보해야한다고 강조했습니다.

또 시장이나 부시장이 직접 주민들과 소통하며 소각장 운영 계획을 구체적으로 설명할 것을 주문했습니다.

광주시교육청, 모레부터 수능 원서 접수

광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.

광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.

올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.

광주FC 아사니, ‘이란 에스테그랄’ 이적

광주FC 공격수 아사니가 이란의 에스테그랄로 이적합니다.

광주FC는 아사니가 12월 31일까지 광주와 계약을 체결했지만 축구 선수의 이적 자유를 보장하는 '보스만' 룰을 이용해 에스테그랄로 완전히 이적한다고 밝혔습니다.

이적료는 백만 달러에 이릅니다.

2023년 광주에 입단한 아사니는 팀을 아시아 챔피언스리그 엘리트 8강에 진출시켰고, 올 시즌에도 21경기에서 8골 2도움을 기록했습니다.

세계양궁선수권대회 성공 개최 SNS 이벤트

광주 2025 현대세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 대회 성공 개최를 위한 응원 이벤트가 열립니다.

공식 누리집에서는 다음달 5일 대회 개막일까지 남은 일수를 활용한 응원 댓글을 작성하면 추첨을 거쳐 사은품을 증정합니다.

대회 공식 사회관계망서비스에서는 계정을 팔로우한 뒤 양궁 국가대표 선수 응원 영상 게시물을 공유하면 추첨을 통해 식음료 쿠폰을 제공합니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.