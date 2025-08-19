[간추린 단신] 광주시의회 “소각장 문제, 주민 소통 강화해야” 외

동영상 고정 취소

광주시의회는 새 소각장인 자원회수시설의 입지 선정 문제를 해결하기 위해 광주시가 소통을 강화할 것을 촉구했습니다.



광주시의회 환경복지위원회는 입장문을 통해 위장전입 논란과 주민 피해 우려를 넘어서기 위해서는 입지선정위원회의 평가 과정을 전면 공개하는 등 투명성을 확보해야한다고 강조했습니다.



또 시장이나 부시장이 직접 주민들과 소통하며 소각장 운영 계획을 구체적으로 설명할 것을 주문했습니다.



광주시교육청, 모레부터 수능 원서 접수



광주시교육청이 모레(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.



광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.



올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.



광주FC 아사니, ‘이란 에스테그랄’ 이적



광주FC 공격수 아사니가 이란의 에스테그랄로 이적합니다.



광주FC는 아사니가 12월 31일까지 광주와 계약을 체결했지만 축구 선수의 이적 자유를 보장하는 '보스만' 룰을 이용해 에스테그랄로 완전히 이적한다고 밝혔습니다.



이적료는 백만 달러에 이릅니다.



2023년 광주에 입단한 아사니는 팀을 아시아 챔피언스리그 엘리트 8강에 진출시켰고, 올 시즌에도 21경기에서 8골 2도움을 기록했습니다.



세계양궁선수권대회 성공 개최 SNS 이벤트



광주 2025 현대세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 대회 성공 개최를 위한 응원 이벤트가 열립니다.



공식 누리집에서는 다음달 5일 대회 개막일까지 남은 일수를 활용한 응원 댓글을 작성하면 추첨을 거쳐 사은품을 증정합니다.



대회 공식 사회관계망서비스에서는 계정을 팔로우한 뒤 양궁 국가대표 선수 응원 영상 게시물을 공유하면 추첨을 통해 식음료 쿠폰을 제공합니다.



