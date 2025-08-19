[여기는 전남] 김영록 지사 “전남 국립의대, 정부 방침과 부합” 외

동영상 고정 취소

김영록 전남지사는 오늘(19일) 기자간담회에서 국정과제에 국립의대 설립이 포함된 것은 큰 성과라며 정부가 전남의 의대 문제를 분명히 해결하겠다는 강한 의지를 보였다고 밝혔습니다.



또 "공공의대는 국립중앙의료원 부속으로 추진되는 것이고, 전남 국립의대는 지역의사제를 받아들여 공공성을 강화하는 방식"이라며 "정부 방침과도 부합한다"고 설명했습니다.



이어 2027학년도부터 지역의사제를 도입하는 국립의대로 개교할 수 있도록 의료계와 긴밀히 협력하겠다고 말했습니다.



전남도의회, 행정사무감사 앞두고 도민제안 접수



전라남도의회가 2025년도 행정사무감사에 앞서 제도 개선을 위한 도민 제안을 받습니다.



전남도의회는 오는 10월17일까지 도정과 교육행정 전반에 대한 위법·부당 사례를 비롯해 예산 낭비, 제도 개선에 대한 도민 의견을 접수합니다.



전남도의회는 접수된 제안은 행정사무감사와 의정활동 자료로 활용해 행정의 투명성과 책임성을 높이겠다고 밝혔습니다.



“목포항 경쟁력 강화한다”…편의성과 안전 확보



전라남도가 오늘(19일) 목포항 발전협의회를 열고 자동차 부두 확장, 부두 기능 재배치, 배후단지 활성화, 여객터미널 안전 대책 등을 논의했습니다.



전남도는 기업 설명회를 통해 배후단지 입주를 지원하고 보행자와 차량 동선을 분리해 안전성을 높일 계획입니다.



이번 논의 결과는 2026년 해양수산부의 '목포항 종합발전계획'에 반영될 예정입니다.



무안군, ‘4개 언어 지원’ 무인민원발급 서비스 시작



무안군이 군청 민원실과 삼향읍 남악출장소 무인민원발급기에 외국어 지원 서비스를 시범 운영합니다.



무인민원발급기는 중국어·일본어· 베트남어·필리핀어 등 4개 언어를 지원하며 주민등록 등본과 초본, 가족관계증명서 등 7종의 서류를 발급할 수 있습니다.



무안군은 관내 다른 무인민원발급기로도 외국어 지원 서비스를 확대할 예정이라고 밝혔습니다.



