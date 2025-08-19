뉴스7(제주)

[대담] 제주형 건강주치의 본격 시행…과제는?

입력 2025.08.19 (19:31) 수정 2025.08.19 (21:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[주요 단신] 24년 차 학교 영양사 폐암…산재 전국 첫 인정 외

[주요 단신] 24년 차 학교 영양사 폐암…산재 전국 첫 인정 외
[서귀포 소식] 세계 라크로스의 무대…청년 챔피언 가린다

[서귀포 소식] 세계 라크로스의 무대…청년 챔피언 가린다

다음
[앵커]

원정진료와 응급실 뺑뺑이.

남의 얘기가 아닐텐데요.

이처럼 제주도의 의료여건은 열악한 게 사실입니다.

이런 가운데 앞서 보신 영상처럼 거주지 인근 병·의원에서 주치의에게 질병 예방에서부터 치료와 관리까지 받을 수 있는 '제주형 건강주치의 시범사업'이 오는 10월부터 시작됩니다.

어떻게 이용할 수 있고 과제는 무엇인지 고병수 전 제주형건강주치의 시범사업 추진위원장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다.

어서 오세요.

우선, 제주형 건강주치의 사업에 대해 소개해 주신다면요?

[앵커]

우리 동네 주치의를 통해 예방, 교육, 상담, 치료가 연계된 통합적인 의료서비스를 제공하는 것이 핵심인데요.

구체적으로 어떤 서비스가 제공되는 겁니까?

[앵커]

건강주치의 사업에 참여한 의료기관에는 다양한 인센티브가 제공되죠.

하지만 이것이 특정 의원에만 환자를 몰아주는 특혜라는 의견도 있는데요?

[앵커]

게다가 건강주치의 1명이 환자 500명을 맡게 되면, 1인 의원 같은 소규모 동네 의원들은 사실상 참여가 불가능한 거 아닌가요?

[앵커]

건강주치의 사업이 앞으로 2년 3개월 동안 시범 운영되는데, 사업의 확대와 지속가능성을 위해 제주도 차원 그리고 도민사회의 어떤 노력이 필요할까요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 고맙습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [대담] 제주형 건강주치의 본격 시행…과제는?
    • 입력 2025-08-19 19:31:17
    • 수정2025-08-19 21:24:32
    뉴스7(제주)
[앵커]

원정진료와 응급실 뺑뺑이.

남의 얘기가 아닐텐데요.

이처럼 제주도의 의료여건은 열악한 게 사실입니다.

이런 가운데 앞서 보신 영상처럼 거주지 인근 병·의원에서 주치의에게 질병 예방에서부터 치료와 관리까지 받을 수 있는 '제주형 건강주치의 시범사업'이 오는 10월부터 시작됩니다.

어떻게 이용할 수 있고 과제는 무엇인지 고병수 전 제주형건강주치의 시범사업 추진위원장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다.

어서 오세요.

우선, 제주형 건강주치의 사업에 대해 소개해 주신다면요?

[앵커]

우리 동네 주치의를 통해 예방, 교육, 상담, 치료가 연계된 통합적인 의료서비스를 제공하는 것이 핵심인데요.

구체적으로 어떤 서비스가 제공되는 겁니까?

[앵커]

건강주치의 사업에 참여한 의료기관에는 다양한 인센티브가 제공되죠.

하지만 이것이 특정 의원에만 환자를 몰아주는 특혜라는 의견도 있는데요?

[앵커]

게다가 건강주치의 1명이 환자 500명을 맡게 되면, 1인 의원 같은 소규모 동네 의원들은 사실상 참여가 불가능한 거 아닌가요?

[앵커]

건강주치의 사업이 앞으로 2년 3개월 동안 시범 운영되는데, 사업의 확대와 지속가능성을 위해 제주도 차원 그리고 도민사회의 어떤 노력이 필요할까요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 고맙습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.