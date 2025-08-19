[대담] 제주형 건강주치의 본격 시행…과제는?

동영상 고정 취소

[앵커]



원정진료와 응급실 뺑뺑이.



남의 얘기가 아닐텐데요.



이처럼 제주도의 의료여건은 열악한 게 사실입니다.



이런 가운데 앞서 보신 영상처럼 거주지 인근 병·의원에서 주치의에게 질병 예방에서부터 치료와 관리까지 받을 수 있는 '제주형 건강주치의 시범사업'이 오는 10월부터 시작됩니다.



어떻게 이용할 수 있고 과제는 무엇인지 고병수 전 제주형건강주치의 시범사업 추진위원장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다.



어서 오세요.



우선, 제주형 건강주치의 사업에 대해 소개해 주신다면요?



[앵커]



우리 동네 주치의를 통해 예방, 교육, 상담, 치료가 연계된 통합적인 의료서비스를 제공하는 것이 핵심인데요.



구체적으로 어떤 서비스가 제공되는 겁니까?



[앵커]



건강주치의 사업에 참여한 의료기관에는 다양한 인센티브가 제공되죠.



하지만 이것이 특정 의원에만 환자를 몰아주는 특혜라는 의견도 있는데요?



[앵커]



게다가 건강주치의 1명이 환자 500명을 맡게 되면, 1인 의원 같은 소규모 동네 의원들은 사실상 참여가 불가능한 거 아닌가요?



[앵커]



건강주치의 사업이 앞으로 2년 3개월 동안 시범 운영되는데, 사업의 확대와 지속가능성을 위해 제주도 차원 그리고 도민사회의 어떤 노력이 필요할까요?



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



출연 고맙습니다.



