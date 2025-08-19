[서귀포 소식] 세계 라크로스의 무대…청년 챔피언 가린다

동영상 고정 취소

[앵커]



서귀포시 지역의 다양한 소식을 전해드리는 '서귀포 소식'입니다.



서귀포시청 김시영 주무관 연결합니다.



주무관님, 안녕하세요?



[답변]



네, 안녕하세요,



서귀포시청입니다.



[앵커]



오늘 준비한 소식 전해주시죠.



[답변]



서귀포시에서 2025 세계 라크로스 남자 U20 선수권 대회가 지난 15일부터 열리고 있습니다.



오는 24일까지 미국과 캐나다, 호주 등 20개국의 선수단과 관계자 천여 명이 참가하는데요.



북미 인디언들이 하는 치유의 스포츠라 불리는 라크로스는 그물이 달린 스틱으로 공을 주고받아 상대 골대에 득점하는팀 스포츠로, 오는 2028년 LA올림픽 정식 종목으로 채택되었습니다.



[박원재/한국라크로스협회 회장 : "서귀포시에서 세계 챔피언쉽을 아시아 국가 최초로 유치하게 되어서 너무 영광이고요, 이 계기를 통해서 서귀포시가 전 세계에 잘 알려지는 계기가 되었으면 좋겠습니다."]



서귀포시 스타트업베이에서 '2025 로컬 청년IR&Networking Camp'가 열렸습니다.



이번 행사에는 전국 대학생 창업동아리와 예비 청년 창업가들이 참가했는데요,



캠프 첫 날에는 창업 경험을 주고받는 네트워킹의 장이 마련됐고요,



둘째 날에는 창업 아이디어 피칭 연습을 해보는 등 참가자 서로에게 좋은 자극을 주는 계기가 되었습니다.



[김우영/제주대학교 팀 OATH : "다양한 아이템을 가진 도내외 청년들이 많은 프로그램을 통해서 이미 사업화를 진행하고 계셨고, 저희도 이번 네트워킹을 통해 다양한 정보를 얻고 저희의 사업 아이템을 실제로 사업화 시키고 싶어졌습니다."]



[김준우/단국대학교 팀 피클 : "막상 와보니 시설 인프라나 창업 관련 교육도 너무 잘 되어 있는 것 같아서 많은 도움 얻고 가는 것 같습니다."]



서귀포시는 이번 캠프를 통해 청년 창업가들의 성장을 지원하고, 지역 창업 생태계에 활력을 불어넣겠다는 계획입니다.



[앵커]



앞으로도 청년들의 도전이 지역 곳곳에서 이어지길 기대합니다.



계속해서 다음 소식 전해주시죠.



[답변]



서귀포시가 안덕면 사계리의 '플레이사계 지오단길'을 골목형상점가로 지정했습니다.



플레이사계 지오단길은 복합문화공간인 플레이사계몰 등을 중심으로 31개 이상 점포가 모여있는 곳으로, 한식당과 소품숍, 사회적기업 등 다양한 소상공인들이 활동하고 있습니다.



한편 지오단길 광장에서는 지난 15일과 16일 이틀간 '썬셋 사계마켓 & 생맥주 축제'가 열렸는데요,



버스킹 공연과 키즈 무비 상영관, 푸드트럭까지 마련돼 시민과 관광객들의 큰 호응을 얻었습니다.



[박영호/플레이사계 상인회장 : "지역의 자연 유산과 어우러진 문화, 예술, 관광 체험이 이뤄지는 그런 시장으로 (나아가고) 싶고, 야간 행사도 많이 함으로써, 지역의 놀거리, 먹거리들이 어우러지는 시장을 만들고자 합니다."]



앞으로도 서귀포시는 이번 골목형상점가 지정과 지역 축제를 통해 소상공인의 경쟁력을 높이고 지역 경제 성장 기반을 다져나갈 계획입니다.



서귀포시가 광복 80주년을 맞아 공영 관광지 반값 여행 이벤트를 진행합니다.



이번 행사는 광복의 의미를 기리고 지역 상권과의 상생을 도모하기 위해 마련됐고요,



오는 31일까지 서귀포시 내 음식점 영수증을 지참하면 정방과 천제연 폭포 등 공영 관광지 6곳의 입장료를 절반 가격에 즐길 수 있습니다.



행사 기간 동안의 영수증만 가능하고 호텔 부대시설 내 식당은 제외됩니다.



옛 선조가 느낀 해방의 기쁨을 서귀포 공영관광지에서 함께 누려보는 건 어떨까요?



지금까지 서귀포시에서 전해드렸습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!