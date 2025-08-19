[여기는 안동] 안동시, 여성 독립운동가 ‘허은’ 동화책 제작 외

동영상 고정 취소

안동시와 경북호국보훈재단이 여성 독립운동가 허은을 주제로 한 동화책을 발간합니다.



안동 출신 허은 선생은 의병장으로 활약한 허위 선생의 재종손녀로, 어린 시절 만주로 망명해 독립운동을 지원하며 헌신한 여성 독립운동가입니다.



허은 선생의 삶을 담은 동화책은 안동 관내 어린이집과 유치원을 비롯해 전국 공공도서관 등에 배포되고, 동화책을 기반으로 한 만화영화도 제작될 예정입니다.



안동 도산면 고산정 일원 ‘명승’ 지정 예고



국가유산청은 퇴계 이황 선생을 비롯해 조선시대 문인들이 찾아 풍류와 학문을 나눴던 안동시 도산면 고산정 일원을 명승으로 지정한다고 예고했습니다.



고산정은 퇴계 선생의 제자인 조선 중기 성재 금난수 선생이 지은 정자로 낙동강을 중심으로 한 물길과 바위, 숲과 정자가 잘 어우러져 있습니다.



또 퇴계 선생이 청량산에 오가며 즐겨 찾은 유서 깊은 명소로도 평가받고 있습니다.



예천 아이누리장난감도서관, 백일상·돌상 대여



예천군에서 위탁 운영중인 아이누리장난감도서관이 백일상과 돌상을 대여해주고 있습니다.



이 서비스는 장난감도서관 회원을 대상으로 백일상과 돌상, 돌잡이 세트, 전통식과 현대식 의상을 6박7일간 대여해주는 겁니다.



예천군은 백일상과 돌상 대여서비스로 자녀 양육 부담을 줄이는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.



청송군, 찾아가는 민생쿠폰 신청 서비스 확대



청송군이 찾아가는 민생회복 소비쿠폰 신청 서비스를 확대 운영합니다.



청송군은 읍면 사무소를 통해 소비쿠폰을 신청하지 않은 주민들에게 신청을 독려하고, 거동이 불편한 주민은 담당 공무원이 직접 찾아가 신청을 받도록 했습니다.



청송군의 소비쿠폰 지급률은 97%로, 지류상품권 지급 건수가 전체의 84%를 차지했습니다.



