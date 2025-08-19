[뉴스초대석] 독립운동가와 후손들의 실제 삶은?

동영상 고정 취소

[앵커]



올해는 광복 80주년이 되는 뜻깊은 해입니다.



특히 대구는 국채보상운동의 발상지이자 독립운동이 활발하게 펼쳐진 곳이었기에 많은 독립유공자와 유족들이 있는데요.



80년이 지난 지금, 독립운동가와 그들의 후손은 어떤 삶을 살고 있을까요?



광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나눠보겠습니다.



정 국장님, 어서 오십시오.



먼저, 광복회 대구시지부의 역사와 또 어떤 활동을 하는 단체인지 소개해주시죠.



[앵커]



지난달 대구에서 대한광복회 110주년 기념식이 열렸는데, 이 의미에 대해 시민들이 잘 모르는 것 같습니다.



설명해주시죠.



[앵커]



대구에는 독립유공자 후손으로 약 4백여 명이 광복회 회원이 있는 것으로 알고 있습니다.



이분들은 어떤 삶을 살아가고 있는지 말씀해주시죠.



[앵커]



독립유공자와 유족들 상당수가 생계에 많은 어려움을 겪고 있는데, 앞으로 어떤 형태의 지원 정책이 필요하다고 보십니까?



[앵커]



정부의 지원도 중요하지만 사회적 인식의 변화도 필요한 것 같습니다.



시청자분께 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.



[앵커]



뉴스초대석, 오늘은 광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나누었습니다.



정 국장님, 말씀 감사합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!