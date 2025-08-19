뉴스7(대구)

[뉴스초대석] 독립운동가와 후손들의 실제 삶은?

입력 2025.08.19 (19:26) 수정 2025.08.19 (19:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

민주당 정청래 대표, 경주 APEC 준비 현장 점검

민주당 정청래 대표, 경주 APEC 준비 현장 점검
[여기는 안동] 안동시, 여성 독립운동가 ‘허은’ 동화책 제작 외

[여기는 안동] 안동시, 여성 독립운동가 ‘허은’ 동화책 제작 외

다음
[앵커]

올해는 광복 80주년이 되는 뜻깊은 해입니다.

특히 대구는 국채보상운동의 발상지이자 독립운동이 활발하게 펼쳐진 곳이었기에 많은 독립유공자와 유족들이 있는데요.

80년이 지난 지금, 독립운동가와 그들의 후손은 어떤 삶을 살고 있을까요?

광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나눠보겠습니다.

정 국장님, 어서 오십시오.

먼저, 광복회 대구시지부의 역사와 또 어떤 활동을 하는 단체인지 소개해주시죠.

[앵커]

지난달 대구에서 대한광복회 110주년 기념식이 열렸는데, 이 의미에 대해 시민들이 잘 모르는 것 같습니다.

설명해주시죠.

[앵커]

대구에는 독립유공자 후손으로 약 4백여 명이 광복회 회원이 있는 것으로 알고 있습니다.

이분들은 어떤 삶을 살아가고 있는지 말씀해주시죠.

[앵커]

독립유공자와 유족들 상당수가 생계에 많은 어려움을 겪고 있는데, 앞으로 어떤 형태의 지원 정책이 필요하다고 보십니까?

[앵커]

정부의 지원도 중요하지만 사회적 인식의 변화도 필요한 것 같습니다.

시청자분께 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.

[앵커]

뉴스초대석, 오늘은 광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나누었습니다.

정 국장님, 말씀 감사합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스초대석] 독립운동가와 후손들의 실제 삶은?
    • 입력 2025-08-19 19:26:33
    • 수정2025-08-19 19:37:45
    뉴스7(대구)
[앵커]

올해는 광복 80주년이 되는 뜻깊은 해입니다.

특히 대구는 국채보상운동의 발상지이자 독립운동이 활발하게 펼쳐진 곳이었기에 많은 독립유공자와 유족들이 있는데요.

80년이 지난 지금, 독립운동가와 그들의 후손은 어떤 삶을 살고 있을까요?

광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나눠보겠습니다.

정 국장님, 어서 오십시오.

먼저, 광복회 대구시지부의 역사와 또 어떤 활동을 하는 단체인지 소개해주시죠.

[앵커]

지난달 대구에서 대한광복회 110주년 기념식이 열렸는데, 이 의미에 대해 시민들이 잘 모르는 것 같습니다.

설명해주시죠.

[앵커]

대구에는 독립유공자 후손으로 약 4백여 명이 광복회 회원이 있는 것으로 알고 있습니다.

이분들은 어떤 삶을 살아가고 있는지 말씀해주시죠.

[앵커]

독립유공자와 유족들 상당수가 생계에 많은 어려움을 겪고 있는데, 앞으로 어떤 형태의 지원 정책이 필요하다고 보십니까?

[앵커]

정부의 지원도 중요하지만 사회적 인식의 변화도 필요한 것 같습니다.

시청자분께 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.

[앵커]

뉴스초대석, 오늘은 광복회 대구시지부 정인열 사무국장과 이야기 나누었습니다.

정 국장님, 말씀 감사합니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.