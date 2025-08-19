뉴스7(춘천)

KBS·강원대, ‘한국어 세계화’ 협약

입력 2025.08.19 (19:38) 수정 2025.08.19 (19:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강원 17개 지방의회, 국외 출장 예산 부정 집행 수사

강원 17개 지방의회, 국외 출장 예산 부정 집행 수사
춘천, ‘땡겨요’ 가입 소상공인 지원

춘천, ‘땡겨요’ 가입 소상공인 지원

다음
KBS와 강원대학교가 오늘(19일) 서울 KBS 본사에서 '한국어 세계화'를 위한 업무 협약을 체결했습니다.

두 기관은 앞으로 한국어와 한국 문화의 세계적 확산과 한국어 교육·연구 등에 협력합니다.

KBS 박장범 사장과 강원대 정재연 총장은 공영방송과 거점 국립대의 책임자로서, 한글과 한국 문화를 전 세계에 알리고 관련 인재 양성에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • KBS·강원대, ‘한국어 세계화’ 협약
    • 입력 2025-08-19 19:38:46
    • 수정2025-08-19 19:47:31
    뉴스7(춘천)
KBS와 강원대학교가 오늘(19일) 서울 KBS 본사에서 '한국어 세계화'를 위한 업무 협약을 체결했습니다.

두 기관은 앞으로 한국어와 한국 문화의 세계적 확산과 한국어 교육·연구 등에 협력합니다.

KBS 박장범 사장과 강원대 정재연 총장은 공영방송과 거점 국립대의 책임자로서, 한글과 한국 문화를 전 세계에 알리고 관련 인재 양성에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
송승룡
송승룡 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.