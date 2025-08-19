KBS·강원대, ‘한국어 세계화’ 협약
입력 2025.08.19 (19:38)
KBS와 강원대학교가 오늘(19일) 서울 KBS 본사에서 '한국어 세계화'를 위한 업무 협약을 체결했습니다.
두 기관은 앞으로 한국어와 한국 문화의 세계적 확산과 한국어 교육·연구 등에 협력합니다.
KBS 박장범 사장과 강원대 정재연 총장은 공영방송과 거점 국립대의 책임자로서, 한글과 한국 문화를 전 세계에 알리고 관련 인재 양성에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.