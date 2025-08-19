춘천, ‘땡겨요’ 가입 소상공인 지원

동영상 고정 취소

춘천시는 오늘(19일) 시청에서 신한은행, 강원신용보증재단과 '땡겨요' 가입 소상공인 지원을 위한 업무 협약을 맺었습니다.



이에 따라 각 기관은 춘천의 '땡겨요' 가맹점 사업자가 대출을 받을 수 있도록 40억 원 규모의 특례 보증을 해줍니다.



소상공인은 최대 5,000만 원까지 대출을 받고, 이자의 2.5%를 지원받을 수 있습니다.



