뉴스7(청주)

[화제현장 이곳] 괴산 시장 칠리단길, ‘청년 상점’으로 활기

입력 2025.08.19 (19:40) 수정 2025.08.19 (19:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 충주] ‘바우처 카드’ 이용 실적 부풀려…정부 지원금 부당 청구

[여기는 충주] ‘바우처 카드’ 이용 실적 부풀려…정부 지원금 부당 청구
[간추린 단신] 청주시-복지재단-약사회, 복지 사각지대 주민 발굴·지원 협력 외

[간추린 단신] 청주시-복지재단-약사회, 복지 사각지대 주민 발굴·지원 협력 외

다음
[앵커]

한때는 번성했지만 오랫동안 침체됐던 농촌의 한 시장 거리가 활기를 되찾고 있습니다.

청년들이 찾아와 상점을 운영하면서 방문객들도 늘고 있는데요.

농촌 시장 골목길의 변신을 꾀하는 괴산군 칠성면 '칠리단길'을 화제현장 이곳에서 전해드립니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [화제현장 이곳] 괴산 시장 칠리단길, ‘청년 상점’으로 활기
    • 입력 2025-08-19 19:40:02
    • 수정2025-08-19 19:52:30
    뉴스7(청주)
[앵커]

한때는 번성했지만 오랫동안 침체됐던 농촌의 한 시장 거리가 활기를 되찾고 있습니다.

청년들이 찾아와 상점을 운영하면서 방문객들도 늘고 있는데요.

농촌 시장 골목길의 변신을 꾀하는 괴산군 칠성면 '칠리단길'을 화제현장 이곳에서 전해드립니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.