[화제현장 이곳] 괴산 시장 칠리단길, ‘청년 상점’으로 활기

한때는 번성했지만 오랫동안 침체됐던 농촌의 한 시장 거리가 활기를 되찾고 있습니다.



청년들이 찾아와 상점을 운영하면서 방문객들도 늘고 있는데요.



농촌 시장 골목길의 변신을 꾀하는 괴산군 칠성면 '칠리단길'을 화제현장 이곳에서 전해드립니다.



