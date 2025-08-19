뉴스7(청주)

[간추린 단신] 청주시-복지재단-약사회, 복지 사각지대 주민 발굴·지원 협력 외

입력 2025.08.19 (19:41)

청주시와 청주복지재단, 청주시약사회가 복지 사각지대에 있는 주민들을 찾아 지원하는 데 협력하기로 했습니다.

청주지역 약사들은 도움이 필요한 위기 가구, 취약 계층 주민이 확인되면 청주시와 청주복지재단에 알리게 됩니다.

시와 재단은 약국에서 안내한 주민에게 복지 서비스 지원을 연계하게 됩니다.

옥천군 “휴가철 교통법규 위반 538건 적발”

옥천군은 지난달 16일부터 한 달 동안 휴가철 교통 법규 위반 차량을 단속해 538건을 적발했다고 밝혔습니다.

유형별로는 불법 주정차가 전체의 99%인 535건으로 대부분이었습니다.

또, 화물차량 차고지 외 밤샘 주차와 차량 번호판 훼손 등도 적발됐습니다.

옥천군은 적발된 건에 모두 과태료를 부과했다면서, 앞으로도 교통 안전을 위해 수시로 단속하겠다고 전했습니다.

영동국악엑스포·재향경우회, 행사 성공 협약

영동 세계국악엑스포 조직위원회가 충북 퇴직 경찰관 모임인 재향경우회와 행사 성공 협약을 했습니다.

재향경우회는 충북 등 전국의 150만여 명 회원들에게 엑스포를 알리고 직접 방문할 수 있도록 협력하기로 했습니다.

조직위는 다음 달 12일부터 한 달 동안 열릴 영동국악엑스포의 성공 개최를 위해 현재까지 주요 기관·단체 34곳과 협약했습니다.

옥천 복숭아·포도, 서울 판촉 행사 성료

옥천의 복숭아와 포도가 최근, 서울 지역 판촉 행사에서 억 대 매출을 거뒀습니다.

옥천군은 지난 14일부터 나흘 동안 농협하나로마트 서울 양재점에서 옥천 복숭아와 포도 7,900여 상자, 1억 8천만 원어치를 판매했다고 밝혔습니다.

이번 행사는 옥천군 대표 과일의 우수한 품질을 수도권 소비자들에게 알리기 위해 마련됐습니다.

