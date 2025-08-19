이달 강원 아파트 입주 전망 70…11.8p 하락
입력 2025.08.19 (19:40) 수정 2025.08.19 (19:49)
주택산업연구원이 발표한 '아파트 입주 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원도 내 아파트의 입주 전망은 70으로, 지난달(7월)보다 11.8p 하락했습니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 입주할 수 있을지를 전망하는 지표입니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 입주할 수 있을지를 전망하는 지표입니다.
이달 강원 아파트 입주 전망 70…11.8p 하락
이영일 기자 my1004@kbs.co.kr
