강원도교육청, 감염병 방지 대책 마련

개학 시기를 맞아 강원도교육청이 감염병 방지 대책을 마련했습니다.



이에 따라, 교실 환기 등 학교 위생 관리를 강화하고, 다중 이용 공간을 주기적으로 소독합니다.



또, 감염병 관리 조직을 정비하고, 마스크와 체온계·소독제 등 학교 방역 물품도 점검합니다.



최근, 코로나19와 호흡기 감염병은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있습니다.



