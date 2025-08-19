[날씨] 충북 중·북부 내일도 소나기…무더위 이어져

동영상 고정 취소

더위가 쉽게 가실 줄 모르는데요.



오늘도 무더위가 이어졌습니다.



충북 전 지역에 폭염특보가 유지되고 있는 가운데 일부 지역에서는 잠 못 드는 열대야도 계속 나타나고 있는데요.



내일도 오늘만큼 덥겠습니다.



청주 아침 기온 26도로 출발하겠고 한낮에는 34도까지 치솟겠고요.



당분간 더위의 기세는 여전하겠습니다.



지치지 않도록 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.



레이더 영상 보면 충북 곳곳으로 소나기구름이 발달한 모습입니다.



오늘 저녁까지 5에서 20mm 안팎의 소나기가 지나겠고요.



내일도 중·북부 지역을 중심으로 소나기가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양은 5에서 20mm 정도고요.



돌풍과 벼락을 동반하겠습니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 음성 24도, 제천은 23도로 출발하겠고요.



아침 출근길에는 안개에 유의하시기를 바랍니다.



한낮 기온은 청주 34도, 충주와 괴산 33도, 제천은 31도까지 오르겠습니다.



여름에 끝자락에서 더위는 좀처럼 꺾일 줄 모르겠습니다.



날씨였습니다.



