한덕수 피의자 재소환…김건희 “내일 불출석”

입력 2025.08.19 (19:45) 수정 2025.08.19 (19:52)

특검 소식입니다.

조은석 내란 특별검사팀이 오늘 한덕수 전 국무총리를 재소환해 조사했습니다.

한 전 총리는 '국정 2인자'로서, 윤석열 전 대통령의 비상계엄에 가담 또는 방조했다는 의혹을 받고 있습니다.

한 전 총리는 진술 거부 없이 조사에 응한 것으로 전해졌습니다.

한편, 김건희 특검은 김 여사가 건강상 이유로 내일 출석할 수 없다는 자필 사유서를 보내자, 모레 출석하라고 다시 통보했습니다.

또, '통일교 청탁' 의혹 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨에 대해 특가법상 알선수재 혐의와 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

