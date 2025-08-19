[여기는 원주] 원주, 중소기업 교류 활성화 지원 신청 접수 외

동영상 고정 취소

원주시가 이달(8월) 28일까지 중소기업 교류 활성화 지원 신청을 받습니다.



신청 자격은 기업 간 교류 행사를 열 수 있는 원주 소재 비영리법인과 단체 등입니다.



지원 조건은 사업비 규모가 1,200만 원 이상인 행사로, 선정된 곳에는 1,000만 원을 지원합니다.



이 사업은 중소기업 사이 교류 활성화를 위해 사업비를 지원해 주는 것입니다.



횡성 꿈틀센터, 어린이 프로그램 운영



횡성군 꿈틀어울림센터가 올해 12월까지 어린이 프로그램을 운영합니다.



이에 따라, 매주 화요일에는 어린이집과 유치원생을 위한 요리 체험을 진행합니다.



또, 토요일에는 공연과 책 놀이 인형극 등 체험프로그램을 마련합니다.



대상은 4살에서 7살 사이 아동이며, 보호자와 함께면 1살도 참여할 수 있습니다.



영월, 건설 현장 불법 하도급 예방 점검



영월군이 이달(8월)까지 건설 현장 200여 곳을 대상으로 불법 하도급 예방을 위한 점검을 벌입니다.



주요 점검 사항은 공사 종류에 맞는 건설업 면허를 가졌는지 여부와 인건비 지급 현황 등입니다.



불법 현장에 대해서는 우선 시정 조치 요구를 하고, 이후 건설산업기본법상 영업 정지 처분 등을 내릴 방침입니다.



평창, 올해 상반기 관광객 799만 명…8만 명 감소



평창군은 올해 상반기 관광객 수는 799만 명으로, 지난해 같은 기간보다 8만 명 감소했다고 밝혔습니다.



관광객 감소 이유는 1월 평창송어축제 방문객 감소와 잦은 비 등 기상 여건 때문으로 분석했습니다.



평창군은 관광지 체험 행사를 늘리고, 지역 축제 활성화를 통해 올해 말까지 1,700만 명 이상의 관광객을 유치할 계획입니다.



