경북대병원 전공의 지원율 57.5%에 그쳐
입력 2025.08.19 (19:54) 수정 2025.08.19 (20:09)
대구지역 수련 병원들이 하반기 전공의 모집에 나선 가운데, 경북대병원 지원율은 50%대에 그쳤습니다.
경북대병원이 어제(18일) 전공의 모집을 마감한 결과 318명 모집에 인턴 45명, 레지던트는 138명이 지원해 지원율은 57.5%를 기록했습니다.
병원 측은 의정 갈등 이전보다 지원자 숫자가 줄었다며 진료과별 지원자 규모를 분석하고 있습니다.
한편, 대구가톨릭대병원은 오늘(19일)까지, 영남대와 계명대병원은 모레(21일), 대구 파티마병원은 오는 22일까지 원서를 접수합니다.
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr
