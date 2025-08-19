경북대병원 전공의 지원율 57.5%에 그쳐

동영상 고정 취소

대구지역 수련 병원들이 하반기 전공의 모집에 나선 가운데, 경북대병원 지원율은 50%대에 그쳤습니다.



경북대병원이 어제(18일) 전공의 모집을 마감한 결과 318명 모집에 인턴 45명, 레지던트는 138명이 지원해 지원율은 57.5%를 기록했습니다.



병원 측은 의정 갈등 이전보다 지원자 숫자가 줄었다며 진료과별 지원자 규모를 분석하고 있습니다.



한편, 대구가톨릭대병원은 오늘(19일)까지, 영남대와 계명대병원은 모레(21일), 대구 파티마병원은 오는 22일까지 원서를 접수합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!