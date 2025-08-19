‘선거법 위반’ 강명구 의원 항소심 벌금 80만 원
입력 2025.08.19 (19:53) 수정 2025.08.19 (20:09)
공직선거법 위반 혐의로 기소된 국민의힘 구미을 지역구 강명구 국회의원이 1심에 이어 항소심에서도 벌금 80만 원을 선고 받아 의원직을 유지하게 됐습니다.
대구고등법원 제1형사부는 강 의원과 캠프 핵심 관계자 A씨에 대한 항소심에서 원심과 마찬가지로 벌금 80만 원을 선고했습니다.
강 의원과 A씨는 지난해 4월 총선 당내 경선 시기에 ARS를 이용해 지지를 호소하는 강 의원의 육성을 퍼뜨린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
