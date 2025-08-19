‘선거법 위반’ 강명구 의원 항소심 벌금 80만 원

동영상 고정 취소

공직선거법 위반 혐의로 기소된 국민의힘 구미을 지역구 강명구 국회의원이 1심에 이어 항소심에서도 벌금 80만 원을 선고 받아 의원직을 유지하게 됐습니다.



대구고등법원 제1형사부는 강 의원과 캠프 핵심 관계자 A씨에 대한 항소심에서 원심과 마찬가지로 벌금 80만 원을 선고했습니다.



강 의원과 A씨는 지난해 4월 총선 당내 경선 시기에 ARS를 이용해 지지를 호소하는 강 의원의 육성을 퍼뜨린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!