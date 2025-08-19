뉴스7(제주)

[날씨] 제주 내일도 ‘소나기’…폭염·열대야 이어져

입력 2025.08.19 (19:56) 수정 2025.08.19 (20:31)

이번 주엔 소나기 소식이 잦습니다.

오늘 제주 곳곳에선 소나기가 지나갔는데요.

내일도 아침부터 늦은 오후까지, 중산간 이상 지역과 한라산남쪽지역을 중심으로 소나기가 내리겠습니다.

강수량은 5에서 40mm가 예상됩니다.

비가 와도 폭염은 계속되고 있습니다.

오늘도 제주시의 낮 기온은 33도를 웃돌았고요.

서귀포의 한낮 체감온도는 34.3도까지 오르며 무척 더웠습니다.

내일도 폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르겠습니다.

내일도 하늘엔 구름이 많겠고요.

남부지역에선 자외선 지수도 ‘매우 높음’ 단계까지 오르겠습니다.

외출하실 땐, 자외선 차단제 꼼꼼히 발라주셔야겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 서귀포 27도, 그 밖의 지역 26도 보이겠습니다.

낮 기온은 성산과 고산 32도, 제주와 서귀포 33도로 예년 이맘때보다 2도에서 3도가량을 웃돌겠습니다.

바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 1m로 잔잔하겠고요.

남쪽 먼바다의 물결은 최고 2.5m 로 약간 높겠습니다.

한편, 남해서부서쪽먼바다에는 바다안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

당분간 낮 기온은 33도를 유지하며 후텁지근하겠고요.

해안지역을 중심으론 열대야가 이어지겠습니다.

날씨였습니다.

  [날씨] 제주 내일도 '소나기'…폭염·열대야 이어져
    입력 2025-08-19 19:56:06
    수정2025-08-19 20:31:16
    뉴스7(제주)
