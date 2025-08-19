[주요 단신] ‘강정마을 기금’ 출연금 없이 5년 연장 추진 외

동영상 고정 취소

주요 단신 이어갑니다.



'강정지역 주민 공동체 회복 지원 기금' 존속 기한이 2030년까지 5년 연장될 전망입니다.



제주도는 이 같은 내용을 담은 '강정지역 주민 동체 회복 지원 조례' 일부 개정 조례안을 입법 예고했습니다.



이 기금은 2021년 강정마을 공동체 회복을 위한 상생 협력 협약에 의해 조성돼 이달 기준 236억 원 중 120억 원이 집행됐습니다.



제주도는 존속 기한을 연장하면서 매년 일반회계 50억 원을 출연하는 건 중단하되, 연간 12억 원 안팎의 강정 민군복합형 관광미항 입항 크루즈 접안료와 입출항료의 50%를 재원으로 유지하기로 했습니다.



수능 원서 접수 모레 시작…수도권·서귀포 현장 지원



제주도교육청이 오는 21일부터 다음달 5일까지 수능 응시원서 접수를 받습니다.



수능 원서 접수는 도내 재학생과 졸업생의 경우 해당 고등학교에서 진행하며 검정고시 합격자나 주소지가 제주도인 다른 시도 졸업생은 교육청에서 접수합니다.



특히 수도권에서 수능을 준비하는 졸업생들의 편의를 위해 다음달 4일과 5일 이틀 동안 서울 광진교육지원청에서 파견 접수를 지원합니다.



또 주소지가 서귀포시인 수험생을 위해서도 이달 28일과 29일 이틀 동안 서귀포 교육지원청에서 원서 접수가 가능합니다.



서귀포중 ‘윈드 하모닉스’ 전국대회 잇따라 수상



서귀포중학교 교악대 '윈드 하모닉스'가 최근 경남 함양에서 열린 제8회 대한민국 학생 오케스트라 페스티벌에서 3년 연속 금상을 수상했습니다.



또 지난 16일 개최된 제49회 대한민국 관악 경연대회에서도 은상을 받았습니다.



서귀포중학교 윈드 하모닉스 교악대는 59년의 역사를 가진 전통의 중학교 윈드 오케스트라입니다.



우도서 멸종위기 ‘대흥란’ 군락지 첫 확인



제주 우도에서 멸종위기 야생생물 2급인 대흥란의 대규모 군락지가 확인됐습니다.



세계유산본부는 세계지질공원 대표 명소인 우도에서 멸종위기종인 대흥란 4천5백여 개체가 집단으로 서식하는 군락지가 확인됐다고 밝혔습니다.



제주 본섬에서만 발견되던 대흥란이 부속 섬에서 자생지가 확인된 건 이번이 처음입니다.



우도에서는 이와 함께 멸종위기 야생생물 2급인 삼백초와 산림청 멸종위기 취약종 덩굴모밀 등도 자생하는 것으로 조사됐습니다.



