[Aㅏ핫 AI] 3D와 만난 AI

동영상 고정 취소

우리 생활 곳곳에 스며든 인공지능, AI 이야기를 쉽고 재미있게 전해드리는 '아핫 AI' 시간입니다.



가로, 세로, 깊이라는 3차원 공간의 특성을 3D라고 하죠.



입체감을 표현할 수 있어 현실과 가깝다는 장점이 있는데요.



이미 3D는 영화나 게임 등의 엔터테인먼트나 메타버스, 가상 콘서트 등의 미디어에서 활발하게 쓰이고 있습니다.



또 제조업이나 의료, 교육 등 3D 기술은 이제 특정 산업에만 국한되지 않고, 우리 사회 곳곳에서 빠질 수 없는 기술로 자리 잡고 있죠.



우리가 익숙하게 알고 있는 이 3D가 AI와 만나면 어떤 변화를 가져올까요?



먼저 3D 콘텐츠 제작의 문턱이 크게 낮아집니다.



3D는 원래 게임이나 영화, 건축, 디자인 등 전문 기술자의 영역으로만 여겨졌습니다.



전문가가 복잡한 프로그램을 다뤄야만 캐릭터 하나, 건축물 하나를 만들 수 있었죠.



하지만 이제 AI가 이런 장벽을 허물고 있습니다.



누구나 간단한 설명만 하면 만들어 볼 수 있게 된 거죠.



앞에 보신 영상처럼 사진이나 글을 3D로 바꿔줄 수 있습니다.



지금 제가 서 있는 이 스튜디오를 사진으로 촬영한 뒤 AI를 이용해 이렇게 3D로, 입체적으로 구현해 냈죠.



사진뿐만 아니라 짧은 글 설명만으로도 3D 모델을 뽑아낼 수 있습니다.



게임 속 캐릭터, 영화 배경 속 대상들을 AI가 빠르게 생성할 수 있는데요.



가상 공간을 배경 삼아 다양한 장면을 일관적으로 만들어낼 수 있어서 작업 속도는 훨씬 빨라지고 효율성도 높아지죠.



물론 정교한 결과물에는 여전히 전문가의 손길이 필요하지만, 초기 제작의 접근성은 크게 향상됐습니다.



특히 건축이나 정밀 설계 같은 수치 기반 분야에서는 전문가의 역할이 필수적이고, 콘텐츠 제작처럼 아이디어를 빠르게 구현하는 영역에서 먼저 활발히 활용되고 있습니다.



기존 3D 모델을 더 똑똑하게 다듬는 일도 AI가 할 수 있습니다.



예를 들어, 같은 대상이라도 AI가 새로운 질감으로 바꿔주면 완전히 다른 분위기로 변신시킬 수 있습니다.



또 3D 모델의 구조를 단순하게 만들어 스마트폰이나 웹에서도 끊김없이 쓸 수 있도록 최적화하기도 하죠.



메타버스 속 아바타 제작에도 AI가 쓰일 수 있습니다.



우리가 메타버스에서 쓰는 아바타 즉 내 분신과 같은 존재도 AI를 활용하면 훨씬 더 사실적이고 개성 있게 꾸밀 수 있습니다.



움직임을 더 자연스럽게 만드는 것을 AI가 도와주는 셈이죠.



최근 구글 딥마인드는 '지니3'라는 기술을 공개했습니다.



이 기술은 글 몇 줄만 입력하면 사용자가 직접 걸어다닐 수 있는 3D 가상세계를 실시간으로 만들어 줍니다.



직접 만든 가상세계 속에서 내가 움직이면 주변 세계도 함께 반응하고 변하는 거죠.



단순히 보는 영상을 넘어 직접 살아있는 가상의 세계를 경험하는 겁니다.



AI와 3D의 만남.



이제는 영화 속 상상이 아니라 현실에서 누구나 활용할 수 있는 기술이 되고 있습니다.



앞으로 우리가 즐길 게임과 영화, 교육 그리고 메타버스까지, 상상이 현실이 되는 일.



AI가 3D와 만나며 차츰 가까워지는 듯 합니다.



아핫AI 였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!