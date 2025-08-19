뉴스7(부산)

[날씨] 부산 오늘도 열대야…길어지는 더위에 건강 유의

입력 2025.08.19 (20:01) 수정 2025.08.19 (20:16)

해가 져도 열기가 쉽사리 식지 못하고 있습니다.

부산은 지난 6일동안 밤사이 최저 기온이 25도를 웃돌며 열대야가 이어졌는데요.

오늘도 밤더위가 예상됩니다.

길게 이어지는 무더위에 지치지 않도록 수분섭취와 휴식 잊지 마시고요.

온열질환에도 주의하시기 바랍니다.

폭염경보도 수일 째 이어지고 있습니다.

최고 체감 기온이 35도를 웃돌겠고요.

당분간 별다른 비 소식없이 하늘에 구름만 지나겠고요.

절기 '처서'인 주말에도 낮 기온이 33도에 육박하면서 무더위는 계속되겠습니다.

내일도 자외선 지수는 '높음'에서 '매우 높음'단계 예상됩니다.

자세한 지역별 기온입니다.

물결은 모든 해상에서 잔잔하겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

