[생방송 심층토론] ‘국정과제 발표…‘기대 속 우려도’’ 오늘 밤 10시 방송
입력 2025.08.19 (20:03) 수정 2025.08.19 (21:15)
이재명 정부가 임기 5년 동안 추진할 123개 국정과제를 발표한 가운데 전북도가 후속책을 마련하고 있습니다.
오늘 밤 생방송 심층토론에서는 전북과 관련 있는 국정과제를 살펴보고, 국정과제 이행을 위한 실천 과제에 전북 현안을 최대한 반영하려면 어떤 노력이 필요할지 짚어봅니다.
