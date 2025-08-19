뉴스7(전주)

김관영 지사 “민생쿠폰 소비는 경기 회복 마중물”

입력 2025.08.19 (20:01) 수정 2025.08.19 (20:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“코스트코 익산 입점 중단해야”…“최적의 상생안 마련”

“코스트코 익산 입점 중단해야”…“최적의 상생안 마련”
[생방송 심층토론] ‘국정과제 발표…‘기대 속 우려도’’ 오늘 밤 10시 방송

[생방송 심층토론] ‘국정과제 발표…‘기대 속 우려도’’ 오늘 밤 10시 방송

다음
김관영 전북도지사는 오늘(19일) 완주군 이서면의 한 마트에서 민생회복 소비쿠폰으로 직접 쌀 등 생필품을 구매해 복지시설에 기부했습니다.

김 지사는 소비쿠폰을 쓰면 소상공인의 매출과 고용이 늘고 또 다른 소비로 이어져 지역 경기 회복의 마중물이 된다며 도민들이 소비쿠폰 사용에 적극 동참할 것을 당부했습니다.

현재 전북도의 소비쿠폰 지급률은 97.5퍼센트로, 지금까지 2천 3백 73억 원이 쓰였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김관영 지사 “민생쿠폰 소비는 경기 회복 마중물”
    • 입력 2025-08-19 20:01:27
    • 수정2025-08-19 20:15:22
    뉴스7(전주)
김관영 전북도지사는 오늘(19일) 완주군 이서면의 한 마트에서 민생회복 소비쿠폰으로 직접 쌀 등 생필품을 구매해 복지시설에 기부했습니다.

김 지사는 소비쿠폰을 쓰면 소상공인의 매출과 고용이 늘고 또 다른 소비로 이어져 지역 경기 회복의 마중물이 된다며 도민들이 소비쿠폰 사용에 적극 동참할 것을 당부했습니다.

현재 전북도의 소비쿠폰 지급률은 97.5퍼센트로, 지금까지 2천 3백 73억 원이 쓰였습니다.
조선우
조선우 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.