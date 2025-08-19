뉴스 9

“노란봉투법, 기업 요구는 무시”…경제계 반발에 정부는 ‘달래기’

입력 2025.08.19 (21:33) 수정 2025.08.19 (22:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“힘모아 위기를 기회로”…방미 앞두고 재계와 ‘원팀 행보’

“힘모아 위기를 기회로”…방미 앞두고 재계와 ‘원팀 행보’
강훈식 비서실장 “국채 발행 검토할 수밖에 없어”

강훈식 비서실장 “국채 발행 검토할 수밖에 없어”

다음
[앵커]

이 대통령이 이렇게 의지를 보이고 있는 노란봉투법 국회 표결이 다가오고 있습니다.

재계 반발도 커지고 있습니다.

시간을 두고 법안을 수정하자고 요구하고 있습니다.

하지만, 여당 방침은 그대로고, 정부는 매뉴얼을 만들어 보완하겠단 입장입니다.

김민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회 앞 계단을 메운 경제단체 인사들과 야당 의원들.

검은색 손팻말을 든 채 노란봉투법 수정을 거듭 호소했습니다.

[이동근/한국경영자총협회 상근부회장 : "국회가 경제계의 요구는 무시하고 노동계의 요구만 반영하여 법안 처리를 추진하는 것에 대해 강력하게 규탄합니다."]

법의 취지를 존중해 철회까지는 요구하지 않겠다면서도, 기업들의 사업 경영상 결정은 노동쟁의 범위에서 제외해달라, 원청의 사용자 범위는 현행대로 유지해달라고 강하게 요구했습니다.

주한미국상공회의소 회장도 직접 국회를 찾아 여당에 우려를 전했습니다.

[제임스 김/주한미국상공회의소 회장 : "노란봉투법의 국회 통과가 한국의 (아시아) 지역 허브로서의 평판에 영향을 미칠 수 있음을 우려하고 있습니다."]

협력·하청업체 비중이 높은 중소기업계는 시행 시점 1년 이상 유예 등 혼란을 최소화 할 방안을 마련해 달라고 촉구했습니다.

이에 김영훈 고용부 장관은 법 시행 전까지 불확실성 해소를 위한 매뉴얼과 지침을 마련하겠다며 '경제계 달래기'에 나섰습니다.

[김영훈/고용노동부 장관 : "'사용자들은 노동자들이 불법 파업해도 어떤 대항 수단도 없어진다' 이런 지적도 있던데, 어느 정부도 불법 용인하는 정부 없습니다."]

노동계가 '수정 없는 원안'의 신속한 통과를 촉구하는 기자회견을 이어가는 가운데, 여당은 노란봉투법의 본회의 처리 방침을 재확인했습니다.

법안은 오는 23일 국회 본회의에 상정될 예정입니다.

KBS 뉴스 김민경입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:권혜미

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “노란봉투법, 기업 요구는 무시”…경제계 반발에 정부는 ‘달래기’
    • 입력 2025-08-19 21:33:47
    • 수정2025-08-19 22:00:25
    뉴스 9
[앵커]

이 대통령이 이렇게 의지를 보이고 있는 노란봉투법 국회 표결이 다가오고 있습니다.

재계 반발도 커지고 있습니다.

시간을 두고 법안을 수정하자고 요구하고 있습니다.

하지만, 여당 방침은 그대로고, 정부는 매뉴얼을 만들어 보완하겠단 입장입니다.

김민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회 앞 계단을 메운 경제단체 인사들과 야당 의원들.

검은색 손팻말을 든 채 노란봉투법 수정을 거듭 호소했습니다.

[이동근/한국경영자총협회 상근부회장 : "국회가 경제계의 요구는 무시하고 노동계의 요구만 반영하여 법안 처리를 추진하는 것에 대해 강력하게 규탄합니다."]

법의 취지를 존중해 철회까지는 요구하지 않겠다면서도, 기업들의 사업 경영상 결정은 노동쟁의 범위에서 제외해달라, 원청의 사용자 범위는 현행대로 유지해달라고 강하게 요구했습니다.

주한미국상공회의소 회장도 직접 국회를 찾아 여당에 우려를 전했습니다.

[제임스 김/주한미국상공회의소 회장 : "노란봉투법의 국회 통과가 한국의 (아시아) 지역 허브로서의 평판에 영향을 미칠 수 있음을 우려하고 있습니다."]

협력·하청업체 비중이 높은 중소기업계는 시행 시점 1년 이상 유예 등 혼란을 최소화 할 방안을 마련해 달라고 촉구했습니다.

이에 김영훈 고용부 장관은 법 시행 전까지 불확실성 해소를 위한 매뉴얼과 지침을 마련하겠다며 '경제계 달래기'에 나섰습니다.

[김영훈/고용노동부 장관 : "'사용자들은 노동자들이 불법 파업해도 어떤 대항 수단도 없어진다' 이런 지적도 있던데, 어느 정부도 불법 용인하는 정부 없습니다."]

노동계가 '수정 없는 원안'의 신속한 통과를 촉구하는 기자회견을 이어가는 가운데, 여당은 노란봉투법의 본회의 처리 방침을 재확인했습니다.

법안은 오는 23일 국회 본회의에 상정될 예정입니다.

KBS 뉴스 김민경입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:권혜미
김민경
김민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.