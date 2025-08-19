뉴스 9 8·25 한미 정상회담

“힘모아 위기를 기회로”…방미 앞두고 재계와 ‘원팀 행보’

입력 2025.08.19 (21:32) 수정 2025.08.19 (22:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

장소·인물 같았지만 180도 달라진 분위기

장소·인물 같았지만 180도 달라진 분위기
“노란봉투법, 기업 요구는 무시”…경제계 반발에 정부는 ‘달래기’

“노란봉투법, 기업 요구는 무시”…경제계 반발에 정부는 ‘달래기’

다음
[앵커]

25일로 예정된 한미 정상회담을 앞두고, 이재명 대통령이 함께 미국으로 갈 경제사절단을 만나 공조 방안을 논의했습니다.

이 대통령은 원팀 정신으로 관세 문제 등 위기를 기회로 만들자고 말했습니다.

이희연 기자입니다.

[리포트]

한미정상회담에 앞서 동행 기업인들을 만난 이재명 대통령.

먼저 관세 협상에서 우리 기업인들의 도움으로 좋은 성과를 냈다며 감사 인사를 전했습니다.

정부와 기업이 '원팀'이 돼 정상회담 준비에 나서자며 이번에도 실질적인 성과를 많이 만들어 달라고 당부했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "수출 여건 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자고 강조했습니다."]

오늘 간담회에는 한국경제인협회 등 경제 단체와 주요 그룹 총수 등이 참석했습니다.

이 대통령은 3,500억 달러 규모 투자 펀드 등 큰 틀에서만 합의가 이뤄졌던 대미 투자와 관련해 우리 기업들의 구체적 계획을 청취했습니다.

또, 관세 협상에서 주요하게 다뤄진 조선, 반도체, 핵심 광물 등의 산업을 중심으로, 한미 간 경제 협력을 확대할 방안도 논의됐습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "조선업과 관련된 부분은, 정상회담을 비롯한 관세의 마무리에 있어서도 중요한 의제라는 것을 확인하는 자리와 계기이기는 했습니다."]

이 대통령은 이 자리에서 '노란봉투법'과 관련해 노동자나 상법 수준에 있어 원칙적으로 선진국 수준으로 맞춰가야 한다고 말한 것으로 전해졌습니다.

'노란봉투법' 입법 의지를 재차 표명한 것인데, 이 대통령은 불필요한 규제 완화 등을 통해 기업의 부담을 줄이겠다는 뜻도 함께 밝혔다고 대통령실은 전했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:김유진/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “힘모아 위기를 기회로”…방미 앞두고 재계와 ‘원팀 행보’
    • 입력 2025-08-19 21:32:11
    • 수정2025-08-19 22:23:29
    뉴스 9
[앵커]

25일로 예정된 한미 정상회담을 앞두고, 이재명 대통령이 함께 미국으로 갈 경제사절단을 만나 공조 방안을 논의했습니다.

이 대통령은 원팀 정신으로 관세 문제 등 위기를 기회로 만들자고 말했습니다.

이희연 기자입니다.

[리포트]

한미정상회담에 앞서 동행 기업인들을 만난 이재명 대통령.

먼저 관세 협상에서 우리 기업인들의 도움으로 좋은 성과를 냈다며 감사 인사를 전했습니다.

정부와 기업이 '원팀'이 돼 정상회담 준비에 나서자며 이번에도 실질적인 성과를 많이 만들어 달라고 당부했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "수출 여건 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자고 강조했습니다."]

오늘 간담회에는 한국경제인협회 등 경제 단체와 주요 그룹 총수 등이 참석했습니다.

이 대통령은 3,500억 달러 규모 투자 펀드 등 큰 틀에서만 합의가 이뤄졌던 대미 투자와 관련해 우리 기업들의 구체적 계획을 청취했습니다.

또, 관세 협상에서 주요하게 다뤄진 조선, 반도체, 핵심 광물 등의 산업을 중심으로, 한미 간 경제 협력을 확대할 방안도 논의됐습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "조선업과 관련된 부분은, 정상회담을 비롯한 관세의 마무리에 있어서도 중요한 의제라는 것을 확인하는 자리와 계기이기는 했습니다."]

이 대통령은 이 자리에서 '노란봉투법'과 관련해 노동자나 상법 수준에 있어 원칙적으로 선진국 수준으로 맞춰가야 한다고 말한 것으로 전해졌습니다.

'노란봉투법' 입법 의지를 재차 표명한 것인데, 이 대통령은 불필요한 규제 완화 등을 통해 기업의 부담을 줄이겠다는 뜻도 함께 밝혔다고 대통령실은 전했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:김유진/그래픽:이호영
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
미국 국무 “철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대”

미국 국무 “철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대”
외교장관, 미 대사대리와 ‘MASGA’ 조선소 방문…“조선협력, 동맹발전 핵심축”

외교장관, 미 대사대리와 ‘MASGA’ 조선소 방문…“조선협력, 동맹발전 핵심축”
정상회담 의제는?…동맹 현대화·한반도 비핵화 공조 논의

정상회담 의제는?…동맹 현대화·한반도 비핵화 공조 논의
“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.