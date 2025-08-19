‘오송 참사’ 국정조사 계획서 채택 지연
입력 2025.08.19 (21:38) 수정 2025.08.19 (22:11)
당초 이달 초에서 오는 21일로 변경됐던 국회의 오송 참사 국정조사 계획서 본회의 상정이 또 미뤄졌습니다.
더불어민주당 김현정 원내대변인은 오늘 기자들과 만나 오송 참사 국정조사 등 여야 합의 사안을 오는 27일에 처리하겠다고 밝혔습니다.
소관 상임위인 국회 행정안전위원회는 이달 중 관련 조사 계획서 채택 처리에 뜻을 모은 것으로 알려진 가운데, 국민의힘의 최종 합의가 관건이 될 전망입니다.
