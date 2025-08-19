뉴스9(대전)

“송활섭 제명안 부결 대전시의회 자격 없어”

입력 2025.08.19 (21:41) 수정 2025.08.19 (21:45)

"'제2의 김형석' 막을 것"…확산하는 사퇴 여론

“‘제2의 김형석’ 막을 것”…확산하는 사퇴 여론
대전시의회가 송활섭 시의원의 제명안을 부결한 데 대해 대전지역 시민사회단체와 정당이 성명을 내고 자격이 없다고 비판했습니다.

대전지역 시민사회단체연대회의는 성추행 혐의를 받고 있는 송활섭 시의원의 제명안을 또 다시 부결한 대전시의회는 더 이상 시민을 대표하는 의회가 아니라며, 의원 전원의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈습니다.

어제, 대전시의회에서는 성추행 혐의로 최근 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 송활섭 의원에 대한 제명안에 대한 표결을 진행했지만, 한 표 차이로 부결됐습니다.

