“송활섭 제명안 부결 대전시의회 자격 없어”
입력 2025.08.19 (21:41) 수정 2025.08.19 (21:45)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대전시의회가 송활섭 시의원의 제명안을 부결한 데 대해 대전지역 시민사회단체와 정당이 성명을 내고 자격이 없다고 비판했습니다.
대전지역 시민사회단체연대회의는 성추행 혐의를 받고 있는 송활섭 시의원의 제명안을 또 다시 부결한 대전시의회는 더 이상 시민을 대표하는 의회가 아니라며, 의원 전원의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈습니다.
어제, 대전시의회에서는 성추행 혐의로 최근 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 송활섭 의원에 대한 제명안에 대한 표결을 진행했지만, 한 표 차이로 부결됐습니다.
대전지역 시민사회단체연대회의는 성추행 혐의를 받고 있는 송활섭 시의원의 제명안을 또 다시 부결한 대전시의회는 더 이상 시민을 대표하는 의회가 아니라며, 의원 전원의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈습니다.
어제, 대전시의회에서는 성추행 혐의로 최근 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 송활섭 의원에 대한 제명안에 대한 표결을 진행했지만, 한 표 차이로 부결됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “송활섭 제명안 부결 대전시의회 자격 없어”
-
- 입력 2025-08-19 21:41:52
- 수정2025-08-19 21:45:35
대전시의회가 송활섭 시의원의 제명안을 부결한 데 대해 대전지역 시민사회단체와 정당이 성명을 내고 자격이 없다고 비판했습니다.
대전지역 시민사회단체연대회의는 성추행 혐의를 받고 있는 송활섭 시의원의 제명안을 또 다시 부결한 대전시의회는 더 이상 시민을 대표하는 의회가 아니라며, 의원 전원의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈습니다.
어제, 대전시의회에서는 성추행 혐의로 최근 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 송활섭 의원에 대한 제명안에 대한 표결을 진행했지만, 한 표 차이로 부결됐습니다.
대전지역 시민사회단체연대회의는 성추행 혐의를 받고 있는 송활섭 시의원의 제명안을 또 다시 부결한 대전시의회는 더 이상 시민을 대표하는 의회가 아니라며, 의원 전원의 사퇴를 촉구하는 성명을 냈습니다.
어제, 대전시의회에서는 성추행 혐의로 최근 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 송활섭 의원에 대한 제명안에 대한 표결을 진행했지만, 한 표 차이로 부결됐습니다.
-
-
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.