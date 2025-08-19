외국인 유학생 유치…원도심 살리기 대안?

동영상 고정 취소

부산 지역 외국인 유학생이 해마다 늘고 있습니다.



이들이 학업을 마치고 원도심에 살거나 직장을 다니면 제공하는 '지역 특화형 비자'가 인기인데요.



원도심 인구 소멸 문제 대안으로 주목받고 있습니다.



보도에 강성원 기자입니다.



부산 생활 10년째인 베트남인 응우옌 탄 딴 씨.



부산에서 대학원을 마치고 영도구에 있는 한 회사에서 해외 영업일을 하고 있습니다.



부산에 계속 살고 싶지만 비자 문제로 부산을 떠나는 외국인이 많다고 말합니다.



[응우옌 탄 딴/부산 거주 베트남인 : "(친구들이) 비자 변경하거나 연장할 수 있으면 부산에 계속 살고 싶어 합니다. 그런데 요즘에 일자리 많이 없어서 거의 서울로 올라갔거나 귀국해야 합니다."]



부산 지역 외국인 유학생 수는 2022년 만여 명에서 해마다 늘어 지난해 만 5천 명에 육박했습니다.



베트남이 4천 9백여 명으로 가장 많고 중국, 우즈베키스탄, 네팔 등 천 명 이상인 국가만 4곳입니다.



외국인 유학생을 채용하기 위한 박람회 자리.



제조업부터 물류, 호텔 서비스업 등 지역 35개 기업이 참여했습니다.



[권해석/(주)월드다가치 대표이사 : "취업박람회가 우리 회사에도 큰 도움이 되고 앞으로 세계 시장에 나가는 데 많이 힘이 될 것 같습니다."]



특히 서구, 동구, 영도구 등 원도심 3곳에 거주하거나 이곳에 있는 직장을 다니는 외국인에게 지역 특화형 비자와 연계해 장기 체류 여건을 제공합니다.



[전용우/부산글로벌도시재단 대표이사 : "원도심에 인구가 소멸하는 지역에는 분명히 기업은 있는데 인구가 소멸합니다. 거기에는 인구 소멸도 막고 양질의 한국인이든 외국인이든 와서 그 지역의 활성화를 꾀한다면 큰 도움이 되겠죠."]



2028년까지 부산 외국인 유학생 유치 목표는 3만 명.



부산시는 외국인 유학생 박람회 규모도 대폭 확대한다는 계획입니다.



KBS 뉴스 강성원입니다.



촬영기자:류석민/그래픽:김소연



